思科進駐高雄「以AI推動港灣轉型」 陳其邁展雙臂歡迎

全球網通大廠思科(CISCO)日前宣布啟動「台灣數位加速計劃3.0」，首站確定落腳高雄亞灣區，將與系統整合大廠晉泰科技和20多家生態系廠商一同進駐亞灣區，設立「AIoT永續創新研發中心」，發展AI人工智慧和物聯網技術並實際應用在高雄港、培養在地人才，市長陳其邁表示高雄將能展開AIoT生態系串聯，幫助在地企業數位轉型及前進新南向市場。

高雄亞灣去年獲行政院通過「亞灣智慧科技創新園區推動方案（亞灣2.0）」計畫，從由5年投入107億擴增為7年170億，該計畫標定「智慧港灣」為主要推動項目之一；思科全球創新長Guy Diedrich表示，此次進駐將在高雄港融合AI人工智慧和物聯網技術，提升港口運營效率和安全性，並降低電費及能源成本與降低碳排放。

本次合作備忘錄由高市府經發局、高雄港務公司、台灣思科三方簽署，交通部次長林國顯、思科全球創新長Guy Diedrich、臺灣港務公司董事長李賢義及市長陳其邁等人見證；陳其邁致詞說，市府致力於提升高雄整體投資環境，從半導體S廊帶、亞灣2.0到最近的AI產業生態系建置，都吸引了眾多國際大廠選擇在高雄扎根。

思科台灣總經理林岳田表示，高雄港是臺灣最大的國際港埠，也是世界排名第15大貨櫃港，思科相當重視這項結合最大港與最新科技的企劃。晉泰科技總經理史守威提到，這次能攜手思科鏈結各方AIOT產業夥伴，進一步協助高雄的傳統產業與新創企業，實現產業升級和經濟發展的雙贏目標。

晉泰科技表示，今日正式簽署合作MOU後，晉泰與思科將正式進駐亞灣區，建立AIoT永續創新研發中心，除了培養在地AI人才外，也將吸引優秀人才「南漂」發展，此外思科也將協助高雄借鑒阿布達比數位孿生港灣的經驗及技術，準備將高雄港打造為全臺最大的國際級智慧港灣，且能提升港口的運營效率和安全性。