亞灣盼成AI重鎮 思科今與高市府簽合作意向設創新研發中心
高雄亞灣2.0計畫又有新廠商進駐，全球最大電腦網路設備商思科（Cisco）與系統整合商晉泰科技今與高雄市府、台灣港務公司簽訂MOU，預計進駐亞灣成立「AIoT永續創新研發中心」。市長陳其邁表示，思科在全球網通市占率高達8成，台積電、日月光、和碩等大廠都是客戶，感謝思科加碼投資高雄，它會成為高雄市在地企業最堅強的夥伴。
今天上午高市府經發局舉辦「AIoT永續跨界台灣生態系夥伴鏈結大會」，思科、晉泰科技與高雄市政府、台灣港務公司高雄分公司簽署合作意向書，預計將帶來阿拉伯阿布達比智慧港的成功經驗，運用智慧科技在高雄亞灣打造智慧港灣產業生態系。
市長陳其邁表示，思科是亞灣計畫的開創伙伴之一，感謝這次又加碼投資高雄，建立研發中心及後續展示全球維運的資源中心等相關計畫；思科在全球網通市占率高達8成，如台積電、日月光、和碩等台灣大廠都是思科的客戶，感謝思科及交通部共同合作推動高雄智慧港灣計畫，怎樣提供城市發展及台灣供應鏈廠商能成為思科全球夥伴，對於提升產業未來的數位轉型非常有助益。
陳其邁也說，今日與思科全球創新長Guy Diedrich是第二次見面，感謝他履行加碼投資的承諾，各大廠持續進駐亞灣，會讓生態系更完整。
Guy Diedrich與台灣總經理林岳田出席簽署儀式，Guy Diedrich稱讚市長陳其邁是五星級市長，很高興又再次見面。林岳田說，此次的合作計畫涵蓋三部分，研發中心除了是人才培育中心，同時也是思科跟合作廠商的創新中心，以及解決方案的展示中心，希望可以把創新科技落地高雄，讓高雄智慧港灣有很好的成績。
台灣港務公司董事長李賢義表示，這幾年亞灣2.0在陳其邁領導下有顯著進步，目前高雄港1號至21號碼頭配合市府推動亞灣5G AIoT等計畫，今年展示黃色小鴨的16號至18號碼頭及旅運中心後方等地，未來也要跟市府合作，希望能創造AI重鎮；長榮7號貨櫃中心已採全自動貨櫃操作，港務公司核心本業未來往智慧港灣方向發展。
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