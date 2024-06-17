台電棒球隊猛男首次挽袖捐血 直呼比比賽還緊張
台電高雄區處今天舉行捐血活動，邀請21名身材矯健的台電棒球隊員，與處長張以諾一起挽袖捐血，其中有5名20初頭歲的隊員是第一次捐血，一群猛男伸出健壯手臂捐血，直呼「比比賽還緊張！」但是能夠捐血幫助需要的人，非常開心。
這次捐血活動也搭配節能、電子帳單宣傳活動。台電棒球隊全員一早集結，第一批挽袖捐血，其中有5名20初頭歲的年輕隊員，包括巴青少、郭定泓、張建耀、郭子銓、陽邯杰都是第一次捐血。
三壘手陳偉志捐血已超過20次，他說從18歲開始就跟著爸爸一起捐血，可能因為打球常運動，身體狀況一直維繫得很好，捐血是一件簡單又有愛心的事。未來等自己的小孩符合捐血年齡，也一定會仿效父親帶著小孩一起做愛心。
高雄區處福利會樂育幹事鍾維國表示，高雄區處目前已舉辦4次捐血活動，每次活動都捐出100至120袋250cc的熱血，每次舉辦也都會邀請橋頭巡修課、楠梓服務所、施工課等在其他地方工作的同仁一起參與行善。
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