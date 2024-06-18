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旅宿哄抬房價 高雄3年裁罰39件
高雄演唱會經濟爆發，屢次發生旅宿業哄抬房價情況，4月1家青年旅舍10人房的單人床位收費2700元，超出備查房價4成，業者遭罰15萬元。觀光局近年在春節、連假、演唱會或大型活動前後針對旅宿業房價及安全擴大稽查，對違規業者祭出鐵腕，上網公告名稱並依法開罰，最重斷水斷電。觀光局統計，2022年至今，旅宿業房價稽查裁罰39件，罰金151萬元。
英國天團Coldplay去年底來台開唱，1家旅宿業備查金額4620元、實際售價7413元、超出6成，遭市府罰款5萬元，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）開唱時致歉，連他都認為有些飯店價格漲太多。
旅宿業房價須向主管機關備查，並自律訂定平假日價格，不能偏離市場行情，依發展觀光條例，業者房價若高於備查金額，可處1萬元至5萬元罰鍰。
觀光局表示，高雄連6年獲得交通部觀光署旅宿業管理考核評比特優，旅客訂房前可至台灣旅宿網查詢該旅宿是否合法及核定的房價，若發現爭議可向行政院消保處線上申訴系統及撥1950專線，或直接向觀光局反應。
義守大學餐旅管理學系主任劉旭冠說，呼籲民眾檢舉是遏止房價哄抬的主要手段，但仍有部分業者會以網站價格出錯為由撇責，建議民眾出示匯款交易紀錄，證明業者當時沒有先聲明價格出錯，對方就百口莫辯；公告裁罰業者也是手段之一，業者不會因蠅頭小利，擔負名聲毀敗風險，但裁罰金額仍有調整空間。
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