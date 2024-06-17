爭取兩岸運動交流回溫 金門縣府及議員拜會陸委會邱垂正

兩岸關係持續引發關注，為推動兩岸運動交流，金門教育處長孫麗琪日前在金門縣議會副議長歐陽儀雄、唐麗輝議員陪同下拜會陸委會主委邱垂正。邱表示，支持金門穩健有序地循例恢復與廈門間良性、友善的交流活動，以利金門觀光能量的強化。

縣府表示，因疫情中斷三年的兩岸泳渡在去年復辦後獲得各界普遍好評，今年適逢雙數年由金門縣府於烈嶼鄉雙口海灘主辦啟動儀式，縣府教育處為了完善賽事的進行並且強化兩岸運動交流的深度與廣度，除了在金門召開多次相關籌備會議，也向陸委會爭取支持。

縣府教育處表示，陸委會新任主委邱垂正曾任教金門大學多年，對於金門政經情況相對熟悉，為了讓雙方會談更聚焦且深入，陸委會也請該會主管小三通事務的經濟處長葉凱萍、負責體育交流項目的文教處處長張張以及港澳處長盧長水等主管參與了討論，就今年度金廈泳渡、明年度金門馬拉松以及港澳旅客入境觀光等議題深入交流。

歐陽儀雄、唐麗輝分別向邱垂正說明金廈泳渡活動對於增進金廈兩地民眾交流、促進兩岸體育文化交流的重要意義。孫麗琪也表示，為持續活絡金廈交流氛圍，縣府務實穩健推展兩岸交流，接下來7月、8月將分別舉辦兩岸三地學生暑期夏令營、跑動金門-追逐夕陽跑等活動。

邱垂正表示，陸委會支持兩岸間正常、健康、有序的體育交流，樂見體育賽事的運動觀光經濟效益能活絡金門當地商機，不過邱垂正也強調兩岸交流要能夠行穩漸進、良性互動，兩岸都有共同責任，希望近期對於金門的無人機滋擾行為也能獲得對岸有關單位的積極約束，才能讓金門縣府推動兩岸交流的工作做得平穩順利。