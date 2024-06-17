副市長林欽榮將出席菲律賓副市長聯盟會議 分享高雄市經驗

高雄市副市長林欽榮明天將代表高市府參加菲律賓副市長聯盟全國會議，將發表演說並與菲律賓約300名副市長級代表交流，暢談城市治理經驗。

林欽榮將參加在菲律賓馬尼拉舉辦的菲律賓副市長聯盟全國會議，以「以人為本的智慧城市：高雄市的經驗」為題，講述高雄近年致力於發展智慧城市及城市轉型的成果，會中更將與菲律賓約300名副市長級代表等人經驗分享交流。

林欽榮表示，建構一個可行的智慧城市，並非建立一座機械自動化的城市，而是以人為本的智慧城市，並將政府所提供的公共服務導入科技應用，使政府能發揮出「事半功倍，以少做多」的效能，讓市民有感且提升公共服務的品質與效率。

林欽榮說，在淨零轉型方面，鑑於全球氣候變遷已是不可逆的事實，在全球發展的路徑上，各國甚至是各個城市都必須加速全面減碳措施，以維護國家及城市未來發展的永續性。

他說，高雄從產業轉型、推廣大眾運輸、潔淨能源等多管齊下，推動淨零碳排的政策，成效卓越，也相信菲律賓及菲律賓城市所推動的減碳措施政策，必然也有許多值得台灣與高雄學習或共同之處。

在城市治理經驗分享，林欽榮也以如何讓高雄有效能且宜居為主軸，將推動的城市規劃及建設成果為例，如輕軌成圓、高雄火車站地下化及舊車站保存、愛河整治、台鐵機廠改造等推動過程進行說明，也分享市港合一經驗。

高雄市政府新聞稿指出，菲律賓副市長聯盟（ViceMayors' League of the Philippines，VMLP）是由菲律賓全國包含149個城市及1493個直轄市的副市長代表地方政府組織而成。高雄市是首位在此聯盟會議獲邀的台灣代表。