「國家海洋人才培育論壇」登場 產官學高雄共探台灣海洋資助計畫
國海院今天在高雄辦「國家海洋人才培育論壇」，匯聚產官學各界探討「台灣海洋資助計畫」（Taiwan Sea Grant Program），號召社會大眾一同與海洋共生共融。
國家海洋研究院發布新聞稿指出，論壇為國家海洋日系列活動，邀請南韓仁荷大學海洋科學系教授禹承範分享南韓實際做法及成功經驗，為台灣初期規劃提供指引。
論壇規劃3個場次，包含「海洋產業創新與發展」、「海洋生態保育與永續」及「海洋公民參與與影響」，由全台12所大專院校教授從「海洋研究」、「海洋服務」與「海洋教育」3方面分享見解，並說明各校現有海洋資源量能及未來海洋政策建議；論壇發表相關內容將集結成冊出版。
海洋委員會副主委黃向文表示，希望透過全台各區域夥伴加入，共同達到2030年訂定海洋十年目標，實現永續海洋願景，接軌國際，朝建構海洋典範國家邁進。
國海院表示，海洋資助計畫（Sea Grant Program）起源於1966年由美國國會建立，旨在結合科學與社區，共同尋找實際解決方案，致力創建及維護健康沿海環境與經濟。
Sea Grant網絡由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與34所大學合作，網絡依賴超過3000名科學家、工程師、公共宣傳專家、教育工作者與學生的專業知識，幫助公民更好了解、保護及利用美國沿海資源。
南韓2000年加入Sea Grant計畫，有大眾、大學非營利機構、研究機構、地方政府等合作單位擴大影響範圍，解決當地海洋與漁業問題。
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