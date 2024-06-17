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免再繞圓環過馬路！高雄中華五福圓環改造完成 行人安全、停車格也增加

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影

高雄市中華五福圓環改造完成，改造後的圓環內側區域成為人行空間，行人不用再繞圓環外圈過馬路，節省時間；外環則作為停車空間使用，增加23格停車格，停車更方便。交通局表示，未來希望可以將行人空間再升級為抬高實體人行道，保障行人路權

過去機車在中華五福圓環直行必須繞圓環，常有壅塞、擦撞情形；前年10月開放環內機慢車直行，但行人還是只能繞行外環外側人行道，非常不便。為縮短行人步行路程，道工處配合交通局規畫將環內槽化區改造為人行空間。

道工處將內環施作為實體分隔人行道，鋪面整平周邊則設置路緣石，作為人車動線的阻隔道路，同時進行道路刨鋪，改善整體路況；交通局增設外環標線並調整標誌與號誌等，讓行人與自行車可以安全直行通過路口，減少過路時間與長度。

外環則將車道縮窄並增設停車格，總計增加23格停車格。道工處提醒民眾，往後車輛右轉都在中央十字路口，外環道路僅供停車場進出，駛離停車場後只能右轉。雖然不禁止右轉車輛走外環，但因外環車道已縮窄，行駛較不便，建議駕駛走十字路口右轉。

交通局表示，現在圓環只以緣石阻隔，施作實體分隔人行道，未來計畫進一步升級至抬高實體人行道，如中山民生圓環一樣，不但更美觀也更能保護行人安全。

高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影
高雄市中華五福圓環改造完成，改造後環內成為人行空間，外環則作為停車空間使用。記者潘奕言／攝影

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