財劃法修法 周春米：盼不分直轄非六都、考量人口

屏東縣議會今天施政總質詢，縣長周春米被問及財政收支劃分法修法意見表示，修法有複雜性，但盼自主財源多一點，不要分直轄與非六都，另人口納入考量對屏東也有優勢。

議員李世斌詢問是否藉統籌分配款修法爭取更多地方比例，周春米答詢表示，修法有複雜性，但在財政上每個縣市都是中央行政院要角，應不分直轄與非六都。目前屏東自有財源在約新台幣71億元，今年中央統籌分配稅款113億元，一般性補助約191億元，特別與競爭型計畫約181億元，中央補助計約485億元。

周春米說，在目前財政收支劃分法架構下，大家都拚命爭取中央更多補助，全民運等賽事承辦即是為爭取更多體育設施，希望自主財源再多一點；屏東幅員遼闊，如有更多自主財源，不用每一項法案、大型建設、鄉鎮道路或公園，都要到中央爭取，可以加快速度進行。

周春米說，目前版本從人口來看，屏東縣人口全國第8位，占一定優勢。增加比例以現在統籌分配稅款計算，及將來若有修法，增幅會很高，人口納入考量很重要；社福部分已將敬老卡提高到500元，並提高假牙補助預算，65歲以上健保費各縣市已在爭取由中央買單。

李世斌表示，財政收支劃分法25年沒有修法，分配不公平，20幾年來大部分資源集中在六都「強者越強，弱者越弱」。屏東縣20幾年前人口超過90萬，至今剩79萬，間接影響到議員席次。屏東縣剛好又在六都之一高雄市旁邊，年輕人往外縣市就業，造成人口流失，現在已是超高齡社會，65歲以上人口超過2成。

李世斌說，國民黨修正版本以人口當基礎，對南部縣市不公平，屏東面積狹長，運輸成本比其他縣市高，若以人口多寡分配，以後人口外移恐加重；另外，屏東社福支出不比六都，台中、高雄敬老津貼65歲以上即可領新台幣2000元，屏東75歲以上才可領1000元；六都65歲以上健保費中央買單，同樣納稅卻無法享有相同社會福利。