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擴大檢測量能 核安會「生物氚分析實驗室」啟用

中央社／ 高雄17日電

核安會輻射偵測中心今天舉行「生物氚分析實驗室」啟用典禮。輻射中心主任陳志平表示，加上高雄市衛生局也將成立相關實驗室，未來生物氚檢測量能可提升至每年2000件以上。

「生物氚分析實驗室」位於鳥松區澄清路，核能安全委員會輻射偵測中心上午舉行啟用典禮，在衛福部食藥署、農業部漁業署、海洋委員會、高雄市政府衛生局等單位見證下正式啟用。

陳志平表示，輻射偵測中心生物氚分析實驗室是國家第2間生物氚分析實驗室，下週高雄市衛生局實驗室也將成立相關實驗室，屆時生物氚檢測量能將從每年500件，提升到2000件以上。

陳志平說，與以往量測海水氚不同，生物氚分析實驗室主要是量測海生物如魚類裡的氚，而魚體內的水分如何取出，也需複雜的前處理過程。這次成立的實驗室，將針對魚體的氚進行量測，包含沿近海、遠洋漁獲等各種漁獲物都可檢測。

核安會說明，國內首間生物氚分析實驗室為國家原子能科技研究院於2022年5月成立。為進一步加強檢測量能，核安會與衛福部食藥署推動「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」，擴增輻射偵測中心及高雄市衛生局可執行生物氚分析。

核安會指出，目前輻射偵測中心已完成相關技術建置，成為繼國家原子能科技研究院後又1家具生物氚分析能力的實驗室。未來更能有效因應衛福部食藥署、農業部漁業署等部門對進口水產品、漁獲物、海域生態樣本氚含量檢測需求。

此外，針對日本福島含氚廢水海洋排放作業，核安會表示，已透過跨部會合作，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，妥善各項日本福島氚廢水排放因應作為。

核安會並已建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」整合公開相關資訊，包括每週定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」及「一週擴散預報概述」等，提供民眾掌握輻射安全資訊。

衛生局 輻射 高雄市

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