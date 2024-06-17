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萬人登島用電創新高 琉球鄉突停電1小時

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東琉球鄉前天晚間停電，台電屏東區處調查，前晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高。圖／台電屏東區處提供
屏東琉球鄉前天晚間停電，台電屏東區處調查，前晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高。圖／台電屏東區處提供

屏東縣琉球鄉前天1萬多人登島，前晚全島無預警大停電，1小時後復電，台電屏東區營業處昨表示，前晚7點半瞬間負載1萬2475KW（千瓦）創新高，主因天氣炎熱與遊客眾多，同時段啟用用電設備。縣長周春米請台電務必檢討離島夏季旅遊旺季供電，不能影響民生和觀光。台電強調今夏供電沒問題，會滾動檢討。

小琉球前晚因假日人潮電力瞬間負載突升，保護設備跳脫停電，全鄉4千多戶受影響。台電屏東區處調查，前晚7點半瞬間負載1萬2475KW破歷年新高，同時段啟用用電設備，晚間7點半測得琉南線負載6430KW，琉北6045KW。

停電當下正值晚餐時段，餐廳業者劉男說，前晚客滿停電措手不及。琉球鄉李姓鄉民說，全家只能戴起露營用的頭燈照明用餐。

屏東區處表示，巡查發現琉南線自動化開關為保護電力設備而自動跳脫。琉球鄉去年起全島改壓工程，總經費約3億元，明年底前可完工，將可增加1倍供電量。目前依實際用電調整，今夏供電應無虞，會滾動檢討，加強設備巡視維護。

停電 台電 小琉球 屏東縣

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