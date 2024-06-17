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新聞眼／用加強執法來防事故 本末倒置
高雄市今年已發生55起死亡車禍，5、6兩月即比去年同期增3件3人，今年大型車事故死亡就占12件，比去年同期增4件，警方為防制大型車事故，規畫專案取締，但交通事故防制不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，治標不治本，不能只將基層員警推向前線，除執法，教育、交通工程等應整合發揮最大效益。
上個月17歲少女騎機車行經大車多的沿海路小港捷運站時，為閃違停車輛慘遭大車輾斃，少女付出生命代價，交通局才評估捷運站出口有臨停需求，塗銷12格機車位，增畫轎車臨停黃線，相較警方防制車禍總被推上第一線，遇不同類型事故，都得規畫專案取締，交通事故首重交通工程、教育，末端才是執法，實是本末倒置。
高雄市重工業區多，大型車輛也多，今年大車死亡件數占12件，比去年同期增4件，大型車事故頻傳，消基會交通委員召集人李克聰認為，交通工程應研擬盡量減少大型車與機車、自行車混合車流程度的車道配置、加強客貨運業者對大車駕駛宣導教育訓練、大車駕駛違規的執法如科技執法等，降低死亡車禍發生率。
一旦發生死亡車禍或事故件數、死亡人數逼近「長官」無法接受的臨界點，警方總在車禍防制被推上火線，酒駕肇事造成嚴重傷亡或件數較多，即加強取締酒駕，大車致死率增高，隨即規畫大型車專案執法。
但在交通防制的交通環境工程改善，市府相關局處防患未然總缺臨門一腳，以此起少女車禍死亡案為例，交通局事前未考量大車較多的捷運站有臨停接送需求，塗銷離事故現場200公尺遠的12輛機車格，增畫可臨停兩輛轎車的黃線，連臨停限3分鐘告示牌設立都分兩階段進行，與其亡羊補牢，市府相關局處應更積極。
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