違停釀禍 小港捷運站旁畫臨停黃線

高雄市黃姓少女上月無照騎機車行經小港捷運站旁，為閃避違停車輛，左切後遭大車輾斃，沿海路大車多，捷運站有臨停接送需求，卻未規畫凹槽、畫臨停黃線，此起死亡事故後，交通局塗銷12個機車格位畫設臨停黃線；民代批交通局施政鮮少從用路人需求思考；學者認為，市府應有事故風險預防觀念與作法，建議全面檢視車禍地點及交通環境。

交通局指出，臨停空間皆依當地交通條件及臨停需求綜合考量設置，市區已畫設5萬4081公尺的臨停黃線。沿海路為大型車易肇事路段，為防制大型車事故，透過府級易肇事專案小組會議專案管理，包括警察局、監理所、經發局、工務局等為大型車事故防制努力。

交通局坦承，上個月沿海路發生死亡車禍後，和當地民代會勘，考量小港站往北臨停需求，因此配合調整機車格位，畫設臨停黃線。

住在小港捷運站旁的陳姓婦人說，小港捷運站每到上下學尖峰時段，不少家長臨時違停接送小孩，真的有必要規畫臨停接送區。

市議員邱于軒指出，路口發生死亡車禍，交通局就增設紅綠燈，若臨停造成死亡車禍，就增畫黃線，交通局未曾從民眾生活及交通需求層面思考。

「因臨停造成死亡車禍，不是事後只畫一條黃線」邱于軒說，「人本交通」是配合人民生活習慣，搭配標誌、標線的改善和加強執法，避免車禍發生。

消基會交通委員召集人李克聰建議，官方應有事故風險預防觀念及作法，每件事故、尤其重大事故發生後，都應詳細分析事故原因及研擬因應改善，全面檢視發生事故類似的交通環境地點，預防憾事再發生。