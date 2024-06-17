聽新聞
test
0:00 / 0:00

違停釀禍 小港捷運站旁畫臨停黃線

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄少女上月騎機車行經小港捷運站旁為閃違停車，慘遭大車輾斃，交通局事後在事故附近畫臨停黃線，架告示牌。記者石秀華／攝影
高雄少女上月騎機車行經小港捷運站旁為閃違停車，慘遭大車輾斃，交通局事後在事故附近畫臨停黃線，架告示牌。記者石秀華／攝影

高雄市黃姓少女上月無照騎機車行經小港捷運站旁，為閃避違停車輛，左切後遭大車輾斃，沿海路大車多，捷運站有臨停接送需求，卻未規畫凹槽、畫臨停黃線，此起死亡事故後，交通局塗銷12個機車格位畫設臨停黃線；民代批交通局施政鮮少從用路人需求思考；學者認為，市府應有事故風險預防觀念與作法，建議全面檢視車禍地點及交通環境。

交通局指出，臨停空間皆依當地交通條件及臨停需求綜合考量設置，市區已畫設5萬4081公尺的臨停黃線。沿海路為大型車易肇事路段，為防制大型車事故，透過府級易肇事專案小組會議專案管理，包括警察局、監理所、經發局、工務局等為大型車事故防制努力。

交通局坦承，上個月沿海路發生死亡車禍後，和當地民代會勘，考量小港站往北臨停需求，因此配合調整機車格位，畫設臨停黃線。

住在小港捷運站旁的陳姓婦人說，小港捷運站每到上下學尖峰時段，不少家長臨時違停接送小孩，真的有必要規畫臨停接送區。

市議員邱于軒指出，路口發生死亡車禍，交通局就增設紅綠燈，若臨停造成死亡車禍，就增畫黃線，交通局未曾從民眾生活及交通需求層面思考。

「因臨停造成死亡車禍，不是事後只畫一條黃線」邱于軒說，「人本交通」是配合人民生活習慣，搭配標誌、標線的改善和加強執法，避免車禍發生。

消基會交通委員召集人李克聰建議，官方應有事故風險預防觀念及作法，每件事故、尤其重大事故發生後，都應詳細分析事故原因及研擬因應改善，全面檢視發生事故類似的交通環境地點，預防憾事再發生。

捷運 生活習慣 紅綠燈 車禍 邱于軒

延伸閱讀

捷運持刀驚魂記！見車廂內「磨刀」乘客急按對講機 38歲工人遭逮曝原因

國道一號接74線匝道18日起全數開放 中市交通局調整號誌

高雄小港捷運站旁17歲無照騎士被輾斃 官方亡羊補牢畫「臨停黃線」挨批

高督盟發表議會評鑑結果 批2人嚴重疏於問政

相關新聞

違停釀禍 小港捷運站旁畫臨停黃線

高雄市黃姓少女上月無照騎機車行經小港捷運站旁，為閃避違停車輛，左切後遭大車輾斃，沿海路大車多，捷運站有臨停接送需求，卻未...

小琉球昨晚停電「用電創新高」 台電：今夏旺季供電應無虞

屏東縣琉球鄉15日有1萬0418人登島，15日晚間全島無預警大停電，1小時後復電，台電屏東區處今表示，15日晚間7點半瞬...

疫情升溫！高雄新冠急診人數周增2成 這群人快打疫苗

新冠肺炎疫情升溫，高雄市今年第24周（6月9日至15日）新冠肺炎門急診就診人次較前1周6月2日至8日增加19.3%，併發...

高雄小港捷運站旁17歲無照騎士被輾斃 官方亡羊補牢畫「臨停黃線」挨批

高雄市黃姓少女5月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事發有多重因素造成，但沿海路大車多，捷...

屏東精品咖啡豆評鑑 瑪家鄉卓家父子連4年拿特等獎

2024屏東咖啡節系列活動，屏東精品咖啡豆評鑑今評鑑頒獎，來自瑪家鄉望香咖啡卓永昌拿下特等獎與頭等獎，他的父親卓榮華以嵐...

小琉球跳電 周春米籲檢討避免影響民生與觀光

屏東離島小琉球昨晚因假日人潮電力瞬間負載突升，保護設備跳脫，導致全島停電1小時，屏東縣長周春米今天說，台電應檢討旅遊旺季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。