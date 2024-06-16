小琉球昨晚停電「用電創新高」 台電：今夏旺季供電應無虞

屏東縣琉球鄉15日有1萬0418人登島，15日晚間全島無預警大停電，1小時後復電，台電屏東區處今表示，15日晚間7點半瞬間負載1萬2475KW（千瓦）創歷年新高，主因天氣炎熱與遊客眾多。面對暑假旺季用電高峰將屆，台電屏東區處表示，去年起啟動改壓工程作業，總經費3億元，2025年底前可完工，將可增加1倍供電量，現階段依實際用電情況調整供電，今年夏天供電應無虞。

小琉球15日晚間因假日人潮電力瞬間負載突升，導致保護設備跳脫停電，全鄉4千多戶受影響。縣長周春米第一時間致電台電公司董事長請求立即搶修，並緊急啟動危機處理。周春米說，台電雖在1小時內復電，但接下來暑假旺季，請台電後續檢討離島夏季旅遊旺季供電，不能影響民生、觀光。

昨晚小琉球突停電時正值用餐時段，琉球鄉餐廳業者劉男說，突然停電，趕緊用臨時照明燈，昨客滿26桌，電力設備無法正常運作，大家措手不及。現場剛好有用餐客人生日，全場拿起手機照明齊唱生日快樂歌。

也有用餐遊客因太熱，乾脆脫下上衣吃飯；琉球鄉民李女說，正在吃飯突然停電，找出家中露營用的頭燈，戴著頭燈吃晚餐。

台電指出，15日晚間7點半瞬間負載1萬2475KW破歷年新高，主因天氣炎熱及遊客眾多。在同時段啟用用電設備，晚間7點半測得琉南線負載6430KW，琉北6045KW，巡查發現琉南線自動化開關設備為保護電力設備而自動跳脫，確認無其他故障，重新投入開關後全部復電。

台電表示，近年來小琉球觀光產業蓬勃發展，台電為全力支持小琉球觀光產業用電需求，去年即開始啟動改壓工程相關作業。琉球鄉琉南線配電管理及零星外線桿線下地綜合工程，經費1億3900萬元。琉北線配電管理及零星外線桿線下地綜合工程，經費1億6770萬元，地下化工程預計今年底完工，隨後改壓工程作業，預計2025年底前完工。

台電指出，小琉球觀光用電需求，台電力拚明年用電高峰期來臨前，完成改壓工程，將可增加一倍的供電量。