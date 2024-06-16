疫情升溫！高雄新冠急診人數周增2成 這群人快打疫苗

新冠肺炎疫情升溫，高雄市今年第24周（6月9日至15日）新冠肺炎門急診就診人次較前1周6月2日至8日增加19.3%，併發重症者65歲以上長者約8成。高市衛生局提醒，高風險族群應盡快接種疫苗。

分析健保門診就醫資料顯示，全國今年第24周新冠肺炎門急診就診4萬5295人次，比23周增加21.6%；高雄市113年第24周新冠肺炎門急診就診7945人次，較第23周增加19.3%。

高市衛生局強調過去曾感染過新冠、曾接種原始株疫苗者「被動免疫效益已不明顯」，暑期旅遊旺季傳染風險升高，強烈建議未接種「新冠XBB疫苗」者皆應盡速接種，提升免疫保護力。

目前開放65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等高風險族群，接種第2劑新冠XBB疫苗，符合第2劑接種對象可於莫德納和Novavax擇一廠牌接種（可與第1劑不同廠牌），與前1劑間隔至少12周（84天）即可接種。