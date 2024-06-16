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高雄小港捷運站旁17歲無照騎士被輾斃 官方亡羊補牢畫「臨停黃線」挨批　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設可臨停兩個轎車位置的黃線。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設可臨停兩個轎車位置的黃線。記者石秀華／攝影

高雄市黃姓少女5月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事發有多重因素造成，但沿海路大車多，捷運站有臨停接送需求，卻從未規畫凹槽、畫臨停黃線，直到死亡車禍後，交通局才倉促塗銷12個機車格位，畫臨停黃線。

民代批評，官方施政鮮少從用路人需求思考；學者也認為，官方應有事故風險預防的觀念及作法，建議全面檢視車禍地點的交通環境，以預防憾事再發生。

對於亡羊補牢作法挨批，交通局指出，臨停空間皆依當地交通條件及臨停需求綜合考量設置，市區已畫設5萬4081公尺的臨停黃線。其中沿海路段多為大型車事故，為防治車禍，高市府透過府級易肇事專案小組會議進行專案管理，包括警察局、監理所、經發局、工務局等共同為大型車事故防制努力。

交通局坦承，沿海路死亡車禍發生後，和當地民代會勘，後主要考量小港站往北的臨停需求，因此事發後才配合調整機車格位，增設臨停黃線。

住小港捷運站旁的住戶陳姓婦人說，得知少女無照騎機車，又因閃違停遭大車輾斃的意外，深感不捨；陳指出，小港捷運站每到上下課的時間，有不少家長會臨時違停接送小孩，當地真的有必要好好規畫臨停接送區。

高雄市議員邱于軒指出，高雄的路口發生死亡車禍，交通局就增設紅綠燈，若是臨停造成死亡車禍，就增畫黃線，顯見交通局未曾從民眾生活及交通需求的層面去思考。

「因臨停造成死亡車禍，不是事後只畫一條黃線而已」邱表示，所謂「人本交通」就是配合當地人民的生活習慣，然後搭配標誌、標線的改善和加強執法，才能避免死亡車禍的發生。

消基會交通委員召集人李克聰建議，官方應有事故風險預防的觀念及作法，在每件事故、尤其是重大事故發生後，都應詳細分析其事故原因及研擬因應改善措施，然後全面檢視發生事故的類似交通環境的地點，優先全面改善，以預防事故再發生。

高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近畫設臨停黃線，當時尚未架設告示牌，記者捕捉到臨停違停紅線接送學生的轎車。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近畫設臨停黃線，當時尚未架設告示牌，記者捕捉到臨停違停紅線接送學生的轎車。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；交通局事後亡羊補牢，才在事故地點附近分兩階段塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事故地點有大客車臨停車，卻無轎車臨停區，直到事故發生後，交通局才在後方塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影
高雄市17歲少女上月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事故地點有大客車臨停車，卻無轎車臨停區，直到事故發生後，交通局才在後方塗銷12個機車格位，畫設臨停黃線，架設告示牌。記者石秀華／攝影

車禍 高雄市

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