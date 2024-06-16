高雄小港捷運站旁17歲無照騎士被輾斃 官方亡羊補牢畫「臨停黃線」挨批　

高雄市黃姓少女5月19日無照騎車，在小港捷運站旁為閃違停車，左切後不幸遭大車輾斃；事發有多重因素造成，但沿海路大車多，捷運站有臨停接送需求，卻從未規畫凹槽、畫臨停黃線，直到死亡車禍後，交通局才倉促塗銷12個機車格位，畫臨停黃線。

民代批評，官方施政鮮少從用路人需求思考；學者也認為，官方應有事故風險預防的觀念及作法，建議全面檢視車禍地點的交通環境，以預防憾事再發生。

對於亡羊補牢作法挨批，交通局指出，臨停空間皆依當地交通條件及臨停需求綜合考量設置，市區已畫設5萬4081公尺的臨停黃線。其中沿海路段多為大型車事故，為防治車禍，高市府透過府級易肇事專案小組會議進行專案管理，包括警察局、監理所、經發局、工務局等共同為大型車事故防制努力。

交通局坦承，沿海路死亡車禍發生後，和當地民代會勘，後主要考量小港站往北的臨停需求，因此事發後才配合調整機車格位，增設臨停黃線。

住小港捷運站旁的住戶陳姓婦人說，得知少女無照騎機車，又因閃違停遭大車輾斃的意外，深感不捨；陳指出，小港捷運站每到上下課的時間，有不少家長會臨時違停接送小孩，當地真的有必要好好規畫臨停接送區。

高雄市議員邱于軒指出，高雄的路口發生死亡車禍，交通局就增設紅綠燈，若是臨停造成死亡車禍，就增畫黃線，顯見交通局未曾從民眾生活及交通需求的層面去思考。

「因臨停造成死亡車禍，不是事後只畫一條黃線而已」邱表示，所謂「人本交通」就是配合當地人民的生活習慣，然後搭配標誌、標線的改善和加強執法，才能避免死亡車禍的發生。