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屏東精品咖啡豆評鑑 瑪家鄉卓家父子連4年拿特等獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉咖啡農卓永昌（左三）參加屏東精品咖啡豆評鑑拿下特等獎，縣長周春米（左一）擔任拍賣官，拍出1公斤3萬元高價，由議員何春美（左二）標下。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉咖啡農卓永昌（左三）參加屏東精品咖啡豆評鑑拿下特等獎，縣長周春米（左一）擔任拍賣官，拍出1公斤3萬元高價，由議員何春美（左二）標下。記者劉星君／攝影

2024屏東咖啡節系列活動，屏東精品咖啡豆評鑑今評鑑頒獎，來自瑪家鄉望香咖啡卓永昌拿下特等獎與頭等獎，他的父親卓榮華以嵐雲綠海咖啡獲優等獎，父子都獲獎，連四年拿下特等獎，一家人一起種咖啡，更是咖啡評鑑常勝軍，部落傳為美談。

今評鑑頒獎，獲前三名咖啡豆現場拍賣，縣長周春米擔任拍賣官，買家下標競爭，特等獎第一名望香咖啡，以一公斤3萬元標出，創下紀錄，頭等獎望香咖啡一公斤7500元標出，均由縣議員何春美標下。另名頭等獎山溪松徑咖啡，則是以一公斤5000元標出，立委伍麗華得標。

瑪家鄉瑪家村78歲卓榮華帶領四個兒子一起種咖啡，卓志昌、卓宏昌、卓永昌與卓利昌，卓家的咖啡園在舊瑪家部落，海拔1200公尺，平常由父親負責管理咖啡園，專門趕猴子。

大兒子卓志昌說，10多年前開始跟著父親一起種咖啡，家中咖啡園約2甲，在舊瑪家部落。排行老四卓永昌說，咖啡種植在海拔1200公尺高山，有很棒的生態，堅持自然農法，沒有噴農業，沒有施肥，天然雨水，採水洗處理法，種出風味絕佳藝伎咖啡。

屏東咖啡節主審陳俞嘉說，屏東咖啡有不錯栽植歷史、概念，微氣候，飽和度、甜度與複雜度都很有潛力。這次前五名藝伎咖啡，生長表現不錯，有很棒的花香，都是評審團覺得很棒的咖啡。

屏東縣長周春米說，屏東咖啡種植規模250公頃，是全台最大的咖啡產業種植地，也是原民部落重要產業發展，推廣屏東咖啡品牌，今年舉辦屏東精品咖啡豆評鑑，屏東各鄉產區35件咖啡豆參賽，表現優異，讓原先僅錄取6名獲獎單位，再擴增獲獎名額，共12人獲獎。屏東咖啡標榜「From Tree To Bar」從產地到餐桌是擁有碳足跡最少的咖啡，其風味更是比擬國外咖啡等級。

縣府原民處表示，今年辦理的屏東精品咖啡豆評鑑，得獎名單，特等獎一名：望香咖啡／卓永昌。頭等獎兩名：望香咖啡／卓永昌、山溪松徑咖啡／陳科翰。優等獎三名：山溪松徑咖啡／陳永盛、嵐雲綠海咖啡／卓榮華、締武咖啡／許鎧琳。

屏東縣瑪家鄉望香咖啡卓永昌拿下今年屏東精品咖啡豆評鑑特等獎與頭等獎，縣長周春米頒獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉望香咖啡卓永昌拿下今年屏東精品咖啡豆評鑑特等獎與頭等獎，縣長周春米頒獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉咖啡農卓永昌（左二）、與胞兄卓志昌（右一）參加屏東精品咖啡豆評鑑拿下特等獎、頭等獎與優等獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉咖啡農卓永昌（左二）、與胞兄卓志昌（右一）參加屏東精品咖啡豆評鑑拿下特等獎、頭等獎與優等獎。記者劉星君／攝影

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