屏東精品咖啡豆評鑑 瑪家鄉卓家父子連4年拿特等獎

2024屏東咖啡節系列活動，屏東精品咖啡豆評鑑今評鑑頒獎，來自瑪家鄉望香咖啡卓永昌拿下特等獎與頭等獎，他的父親卓榮華以嵐雲綠海咖啡獲優等獎，父子都獲獎，連四年拿下特等獎，一家人一起種咖啡，更是咖啡評鑑常勝軍，部落傳為美談。

今評鑑頒獎，獲前三名咖啡豆現場拍賣，縣長周春米擔任拍賣官，買家下標競爭，特等獎第一名望香咖啡，以一公斤3萬元標出，創下紀錄，頭等獎望香咖啡一公斤7500元標出，均由縣議員何春美標下。另名頭等獎山溪松徑咖啡，則是以一公斤5000元標出，立委伍麗華得標。

瑪家鄉瑪家村78歲卓榮華帶領四個兒子一起種咖啡，卓志昌、卓宏昌、卓永昌與卓利昌，卓家的咖啡園在舊瑪家部落，海拔1200公尺，平常由父親負責管理咖啡園，專門趕猴子。

大兒子卓志昌說，10多年前開始跟著父親一起種咖啡，家中咖啡園約2甲，在舊瑪家部落。排行老四卓永昌說，咖啡種植在海拔1200公尺高山，有很棒的生態，堅持自然農法，沒有噴農業，沒有施肥，天然雨水，採水洗處理法，種出風味絕佳藝伎咖啡。

屏東咖啡節主審陳俞嘉說，屏東咖啡有不錯栽植歷史、概念，微氣候，飽和度、甜度與複雜度都很有潛力。這次前五名藝伎咖啡，生長表現不錯，有很棒的花香，都是評審團覺得很棒的咖啡。

屏東縣長周春米說，屏東咖啡種植規模250公頃，是全台最大的咖啡產業種植地，也是原民部落重要產業發展，推廣屏東咖啡品牌，今年舉辦屏東精品咖啡豆評鑑，屏東各鄉產區35件咖啡豆參賽，表現優異，讓原先僅錄取6名獲獎單位，再擴增獲獎名額，共12人獲獎。屏東咖啡標榜「From Tree To Bar」從產地到餐桌是擁有碳足跡最少的咖啡，其風味更是比擬國外咖啡等級。