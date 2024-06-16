小琉球跳電 周春米籲檢討避免影響民生與觀光

屏東離島小琉球昨晚因假日人潮電力瞬間負載突升，保護設備跳脫，導致全島停電1小時，屏東縣長周春米今天說，台電應檢討旅遊旺季供電，維護供電無虞，不能影響民生與觀光。

縣府今天發布新聞稿表示，15日晚間約7時30分，接獲琉球鄉地方秘書通報全鄉停電，立即請台電屏東區處協助，周春米同步打電話給台電董事長曾文生，請台電加派人力儘速復電，經搶修下，1個小時後全鄉復電。

周春米指出，接下來進入暑期旅遊旺季，台電後續要檢討離島夏季旅遊旺季供電，維護供電無虞，不能影響民生和觀光。

昨晚小琉球發生全島大停電，影響共4171名住戶。因停電正逢晚餐時間，住在上福村的李姓居民正在家族聚會，桌上還擺上帝王蟹等美食，不捨美食當前，只好戴起頭燈繼續吃，加上沒電風扇，只好手動用扇子搧風。

經台電公司調查，小琉球15日晚間7時30分瞬間負載約1萬2475瓩（kW），破歷年新高，主因是天氣炎熱及遊客眾多，並在同時段啓用用電設備，同時測得琉南線負載6430瓩、琉北線6045瓩。台電公司巡查是琉南線自動化開關設備為保護電力設備而自動跳脫，確認無其他故障後，重新投入開關後全部復電。