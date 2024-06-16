團體家屋照顧失智症 高市將再設2間收住45人

團體家屋是專屬失智症者的照顧模式，高雄市衛生局今天表示，截至5月底高雄市已設立3間團體家屋可收住43人，未來預計美濃區、前金區將再各設置1間，分別可收住18人、27人。

市府統計，截至今年4月底，高雄市65歲以上老年人口數為53萬多人，老人人口比率19.39%，即將步入超高齡社會，推估失智人口約4萬多人。

為充實失智症照顧服務資源，團體家屋提供中度以上失智症且具行動能力的失智症者，在社區中接受24小時的照顧服務。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，截至今年5月底，高雄市已設立3間團體家屋，分別在鳳山區、大樹區及旗山區，可收住43人，目前已收住34人。

衛生局指出，未來預計在美濃區、前金區再各設置1間團體家屋，分別可收住18人及27人，以滿足失智症長者多元照顧需求，並減輕家庭照顧者負荷。

團體家屋提供溫馨、友善及尊嚴性的24小時照顧服務，空間規定每名服務對象平均需有16平方公尺，並須設置共用的客廳、餐廳、廚房及屬於自己的寢室，就像一般家庭一樣。

此外，團體家屋尊重失智症者生活經驗，擬定個別生活照顧計畫，將照顧及復健技巧融入日常生活，延緩失智症者失智、失能速度，協助失智症者從生活中維持既有的功能，提高自主能力，也透過團體活動及課程帶來人際社會互動。

衛生局表示，民眾如有服務需求，可洽詢鄰近區域失智症團體家屋，收費標準依臨床失智評分、家庭收入狀況，每月補助新台幣7000元至1萬8000元。各家團體家屋依房型另訂收費標準。