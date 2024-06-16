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澎湖檢察官吳巡龍打擊非法漁撈 獲海洋保育楷模獎

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖地檢署檢察官吳巡龍長年查緝非法漁撈，對海洋保育具有重大貢獻。澎湖地檢署表示，吳巡龍今年獲得海洋保育貢獻楷模獎，成為檢察官榮獲此項殊榮之第一人。

澎湖地檢署今天發布新聞指出，檢察官吳巡龍為澎湖子弟，因熱愛家鄉而長期於澎湖地檢署服務，在檢察系統內聲譽卓著，曾獲選法務部模範公務員與法務部法眼明察獎，民國106年總統府召開司改國是會議時，更經檢察官票選以最高票當選司改國是會議委員。

澎湖地檢指出，吳巡龍身為漁家子弟，對海洋生態保育的重要性及急切性有深刻瞭解，致力查緝非法漁撈，除在澎湖地區串連各相關機關建立查緝平台外，也常親自帶隊積極查緝，對海洋保育之執法具有重大之貢獻。昨天在國家海洋日慶祝活動中，接受海委會主委管碧玲頒贈「趨光微觀」獎座。

吳巡龍表示，身為澎湖人、檢察官，只是在做應該做的事，查緝作為的奏效是全體成員不分晝夜的成果，澎湖地檢署則是作為查緝小組最強力的後盾，此次雖是他個人獲獎，實際是查緝小組團隊的成功。

澎湖檢察長陳佳秀表示，為避免執法漏洞，澎湖成立打擊非法漁撈平台，是在吳巡龍的倡議下成立的公私協力查緝之執法機制，以加強各執法機關的協調，未來持續查緝非法漁撈之作為，以永續海洋生態，讓澎湖灣繼續發光美麗。

檢察官 法務部 澎湖

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