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北捷將全面增播日韓語廣播 高捷這個原因不跟進
台北捷運預計今年6月底前，完成全線117個車站的列車日語、韓語到站廣播，高雄捷運則不會跟進。高捷表示，目前英語廣播應已足夠外國旅客使用，高捷部分車站也有日語廣播，未來會視後續旅客組成特性，考量是否逐步擴展。
北捷2023年8月完成台北101、淡水、東門等21站的列車日韓語到站廣播，今年1月再完成活動景點、端點及其他轉乘站計29站日韓語到站廣播，今年6月底則將完成全線117個車站，日韓語到站廣播。
高捷表示，目前暫不會跟進北捷做法，高捷目前的站名廣播已有國、英、台、客4種語言，其中英語廣播應已足夠外國旅客使用。
高捷目前在紅橘線交會的O5／R10美麗島站，或與台鐵、高鐵轉乘的R11高雄車站、R16左營站等，均已有另外播放日語廣播，方便日本遊客轉乘。未來也會視後續旅客組成的特性，考量是否逐步擴展其他語言。
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