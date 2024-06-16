萬人登小琉球昨晚停電原因曝光 用電量創歷年新高

屏東縣琉球鄉昨天有1萬0418人登島，昨晚突然大停電，1個小時後復電。台電屏東區處調查，昨晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高，主因是天氣炎熱及遊客眾多，在同時段啟用用電設備，晚間7點半測得琉南線負載6430KW，琉北6045KW。

台電今表示，昨晚間停電，經巡查是琉南線自動化開關設備為保護電力設備而自動跳脫，確認無其他故障後，重新投入開關後全部復電。

屏東縣長周春米今天說，昨天晚間7點半接到小琉球地方秘書回報琉球鄉全鄉停電，了解原因馬上通知台電屏東區處，也同步打電話給台電董事長曾文生，盡快修復。經了解，用電量昨天創歷史新高，導致保護設備跳脫，台電也緊急修復，晚間8點半左右，全鄉復電，確保民生觀光安全。

周春米說，提醒台電，暑假旺季，確保相關設備正常安全運轉，不要再有類似情況發生，小琉球大家都喜歡去的地方，會維持相關秩序，讓觀光、民生能有最棒品質。

台電指出，歷年琉球鄉電力最高負載分別為，今年2024年端午連假6月8日晚間8點，1萬1660KW。2023年6月22日（端午連假首日）晚間7點，1萬1700KW；2022年3月20日晚間8點，1萬1630KW。昨晚間用電量創新高，1萬2475KW。