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萬人登小琉球昨晚停電原因曝光 用電量創歷年新高

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東琉球鄉昨天晚間停電，台電屏東區處調查，昨晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高。圖／台電屏東區處提供
屏東琉球鄉昨天晚間停電，台電屏東區處調查，昨晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高。圖／台電屏東區處提供

屏東縣琉球鄉昨天有1萬0418人登島，昨晚突然大停電，1個小時後復電。台電屏東區處調查，昨晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高，主因是天氣炎熱及遊客眾多，在同時段啟用用電設備，晚間7點半測得琉南線負載6430KW，琉北6045KW。

台電今表示，昨晚間停電，經巡查是琉南線自動化開關設備為保護電力設備而自動跳脫，確認無其他故障後，重新投入開關後全部復電。

屏東縣長周春米今天說，昨天晚間7點半接到小琉球地方秘書回報琉球鄉全鄉停電，了解原因馬上通知台電屏東區處，也同步打電話給台電董事長曾文生，盡快修復。經了解，用電量昨天創歷史新高，導致保護設備跳脫，台電也緊急修復，晚間8點半左右，全鄉復電，確保民生觀光安全。

周春米說，提醒台電，暑假旺季，確保相關設備正常安全運轉，不要再有類似情況發生，小琉球大家都喜歡去的地方，會維持相關秩序，讓觀光、民生能有最棒品質。

台電指出，歷年琉球鄉電力最高負載分別為，今年2024年端午連假6月8日晚間8點，1萬1660KW。2023年6月22日（端午連假首日）晚間7點，1萬1700KW；2022年3月20日晚間8點，1萬1630KW。昨晚間用電量創新高，1萬2475KW。

台電表示，琉球鄉正進行全島改壓工程，供電電壓提升後將可增加供電能力，台電也將再滾動檢討離島地區夏天旅遊旺季的用電量增加趨勢及供電能力，並加強設備的巡視與維護，以防止類似停電事件再次發生。

屏東琉球鄉昨天晚間停電，台電屏東區處調查，昨晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高。圖／讀者提供
屏東琉球鄉昨天晚間停電，台電屏東區處調查，昨晚7點半瞬間負載約1萬2475KW破歷年新高。圖／讀者提供

台電 小琉球

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