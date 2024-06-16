兩大停車場環抱 高雄柴山新登山口近輕軌停車超方便

高雄柴山是市區的熱門登山景點，平假日人潮絡繹不絕，不少山友習慣從南側壽山動物園及北壽山（鼓山高中）兩處登山口入山，但兩地停車空間有限，假日常一位難求。在台泥鼓山廠出借土地進行活化改造後，新登山口擁有寬廣面積的汽機車停車場，運動山友不用煩惱找不到車位，市長陳其邁大力推薦，爬柴山多一個新選擇。

昨天下午，市長陳其邁昨邀環境部長彭啟明一起到柴山淨山，兩人從去年底剛啟用的台泥新登山口上山，行走木棧道通往山徑，停車場寬敞，雖是假日停放車輛不多。

陳其邁說，台泥鼓山廠於民國84年停止生產，留下廣大閒置且荒廢空間，造成灰色城市感及髒亂點，經由市府多次協商，台泥公司同意出借土地，現在舊廠址變成民眾親近柴山自然生態的重要串聯節點，跟以往景觀大不同。

環保局指出，鼓山路東西側皆設有停車場，附設公共廁所，緊鄰登山口停車場總計汽車停車位221格、機車停車位187格，汽車每4小時收費30元、當日最高80元，機車每次收費10元。登山口斜對面另一處停車場，規畫10個大客車停車位、234格汽車停車位以及211格機車停車位。