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鄉親鄉情／警察組樂團 上台展歌喉

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣潮州警分局員警組成「A005樂團」，受邀演出讓台下觀眾眼睛為之一亮，左起團員為李旻昌、劉貫中、陳皇瑞與陳冠霖。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州警分局員警組成「A005樂團」，受邀演出讓台下觀眾眼睛為之一亮，左起團員為李旻昌、劉貫中、陳皇瑞與陳冠霖。記者劉星君／攝影

「大家好，我們是A005樂團」，屏東縣潮州警分局一群愛好音樂的警察，出社會後因工作繁忙，學生時期的音樂夢想險些澆熄，去年底經中山路派出所長陳皇瑞號召，結伴站上舞台演出，展現好歌喉，也讓民眾看見警察活潑的另一面。

A005樂團由陳皇瑞領軍，團員有派出所員警陳冠霖、李旻昌與交通組警員劉貫中。陳皇瑞說，A005是警察巡邏網位置代號，團名充滿警察風格，樂團成軍後因團員排班不定，平日只能各自練習，1個月再合體團練1次，培養默契相當不容易。

從警17年的陳皇瑞是主唱，他曾是2005年警專歌唱比賽冠軍，也喜歡彈吉他。鼓手劉貫中是泰武鄉排灣族，學貝斯10年，也自學打鼓。陳冠霖、李旻昌2人是警專同學，李旻昌國中參加管弦樂團吹長號，高中吹薩克斯風。陳冠霖念警專時參加熱音社。

A005樂團今年1月在潮州警友會辦事處餐會初登場，一鳴驚人。5月受邀在潮州庶民音樂會擔任開場嘉賓，台下觀眾驚呼，「警察除了抓壞人，還會唱歌」。6月警察節有3場演出，邀約不斷。李旻昌、陳冠霖說，以前下班倒頭就睡，現在練團很紓壓。鼓手劉貫中音樂底子深厚，但每首歌曲都要聽超過百遍，練到音符在腦海，閉眼都能演奏，演出才有安全感。

A005樂團請所內擅長繪畫的同事李育緯設計團服，同事們人手一件，成為忠實粉絲，陳皇瑞笑說，目前口袋歌單有海闊天空等3首，未來希望有機會演唱自己創作的新歌。

樂團 警察 音樂會

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