老餐廳回聘老員工 穩定度高

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓開業超過30年，曾3度休業，86歲老闆朱金鴻前年回聘20多名老員工，逾8成超過50歲，好幾人年資20年起跳；旗山「隘堤咖啡」則聘過80歲的社區阿嬤當員工，社區參訪人潮絡繹不絕。學者說，高齡勞工服務有熱誠、職場倫理意識也高，是寶貴的人力資源。

不少銀齡族退休後仍想重返職場貢獻心力，但多數企業礙於年紀，敬謝不敏。高雄老字號祥鈺樓老闆朱金鴻捨不得昔日老員工晚年失業，餐廳幾度歇業又復業，前年他從美國返台後回聘20多名老班底，內外場員工約10人超過50歲，他說，高齡者生命經驗豐富，做事熟稔，疑難雜症都能有效解決，職場穩定度反而高。

朱金鴻說，年輕人職場流動率高，因此他反而願意找高齡者一同打拚，且給高齡員工較大的工作彈性，員工私領域有狀況，隨時能協調休假，「與老員工共事這麼久，彼此都有默契了」。

不只祥鈺樓為銀齡族開一扇門，旗山圓富社區經營的「隘堤咖啡」，員工是均齡80歲的社區阿嬤，挑豆、沖咖啡、拉花與服務全由白髮蒼蒼的阿嬤親力親為，但活力十足、熱情滿分，打響「阿嬤咖啡」名氣，生意蒸蒸日上，甚至已開設二館，讓手沖咖啡也成為培養樂齡學習的一種方式。

正修科大職涯發展中心主任張倩華說，中高齡勞工身手不若年輕人俐落，學習力也差些，但服務熱誠、職場倫理意識也高，只要做好職前訓練，協助融入，服務業門檻低，可補人力不足。