中高齡者求職屢碰壁 高市挨批

全台邁入高齡社會，核心勞動年齡延至55歲以上，勞動力短缺之際，中高齡者成為職場不可或缺的新勢力，不過高市無專屬中高齡友善企業認證，中高齡者求職屢碰壁，重返勞動市場不如預期，被批營造高齡友善就業環境成效差。學者也指，年長者不易取得就業資訊，公部門媒合力道不足，勞工局坦言，雇主對高齡求職者具刻板印象，會持續創造 「青銀共榮」職場。

據國發會調查，2030年勞動核心年齡為45歲至54歲，55歲以上勞動力增至23.8%。但主計總處調查則發現，台灣中高齡勞動參與率低於10%，原因是企業認為中高齡者欠缺職能、不熟網路、體力不足，接受度不高。

高市議員蔡武宏說，高市去年45歲至64歲具勞動力者57萬人，勞工局媒合1.4萬人就業，媒合率約6成，65歲以上媒合率僅46.7%。北市推動中高齡暨高齡者友善企業認證，鼓勵任用長者，高雄卻無此機制，雇主晉用「銀齡族」誘因低。

曾任公職30年的陳先生說，8個月前被強制退休，但體力、思考能力仍充足，他先在服務業打工半年，之 後投履歷都石沈大海，日前到加工區面試，公司明明缺人，雇主卻以年齡問題拒絕。在石化廠工作40年的邱先生，退休想另謀工作也被拒，他說有堆高機證照、也不老態，想工作餬口卻被拒於門外，無奈只能流落街頭。

高師大人力與知識管理研究所教授劉廷揚說，長者若非透過市府，就業媒合率就無法顯現，高市府稱65歲以上勞動人口4.7萬人，數值恐怕低估。高市職業總工會總幹事蔡連行說，企業雇用中高齡者，每人最高可獲3.6萬元職場支持輔導費、每年最高補助30萬，但企業要領這筆輔導費程序複雜，很多雇主也不知道有補助。

勞工局長周登春說，許多雇主對中高齡者存有刻板印象，不願釋出工作機會，市府持續辦勞資座談，分享中高齡晉用經驗，也鼓勵企業透過職務再設計等方式打造友善職場。4年前更率先成立國第一座銀髮人才服務據點，媒合55歲以上或退休人力再就業，提升「壯世代」就業量能，目前已有2處。