FOCA馬戲團金門演出吸逾萬人觀賞 演員冒雨演出超敬業

由文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」今天首度跨海到金門演出，從下午14點多開始一直到晚間8點，由6個傑出表演團隊輪番上場，吸引逾萬位民眾到場觀賞，尤其是壓軸FOCA福爾摩沙馬戲團帶來的經典大作《海風馬戲派對》，更是讓大小朋友驚呼連連、欲罷不能，儘管演出中突降大雨，但演員們還是邊甩臉上的雨水邊表演，超敬業的表現，贏得觀眾高度的讚揚。

庄頭劇場今天在莒光共融公園熱烈展開，下午2點首先登場的是文創市集、街頭藝人高超的特技雜耍，以及6組傑出表演團隊接力演出。晚上7點多由文化部政務次長李靜慧及金門縣文化局長呂坤和手持象徵高粱酒瓶的雜耍棒，與全場一起「碰杯」，象徵啟動FOCA的經典作《FOCA海風馬戲派對》，現場情緒瞬間引爆。

晚間FOCA福爾摩沙馬戲團的演出，結合奇幻華麗的舞台布景、驚人的肢體炫技、熱力四射的舞蹈及歌手LIVE演唱、DJ熱歌音樂串聯，帶給觀眾滿滿的震撼，視覺感官精彩刺激的演出，讓觀眾直呼「神級水準的戶外演出」、「太震撼了，每一項特技都讓人目不轉睛」。

李靜慧特別感謝FOCA去年不畏艱難前往離島澎湖，在颱風中仍創下1萬人觀賞的紀錄，今年FOCA又再度擔任「離島擔當」，為實踐文化平權跨海演出《海風馬戲派對》，將歡樂、感動、勇氣散播到金門全島。

雖然演出中天公不作美，突然降下大雨，但FOCA在先前充足準備及演練下，堅持完成演出，現場大小朋友穿上即時發送的雨衣後，喊著「一定要看到最後」台上演員邊甩臉上的雨水邊表演，台下的觀眾還是有人邊淋雨邊看，表達支持，相當令人感動。