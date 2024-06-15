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影／假日萬人登島民宿近全滿！小琉球晚間全島一片漆黑 台電曝停電原因
屏東縣離島小琉球今天晚上7時半時突然停電，全島陷入一片漆黑，今逢周六假日民宿近滿，當地民眾和遊客憂心上當地臉書社團發文詢問；縣長周春米隨即在臉書發文，台電董事長曾文生電告琉球鄉海底電鑬有2條，1條故障會造成停電，目前啟動備用發電機，順利的話，很快可以復電。台電指出，搶修後已在8時半全島復電。
立委徐富癸說，晚間8時接獲琉球鄉民反應，指疑似小琉球的台電主機盤跳閘，導致全鄉停電，他接獲消息後第一時間即致給台電董事長曾文生、屏東區處處長饒祐禎，經初步了解，疑似是台電主機盤跳閘，要求盡速復電。
台電屏東區營運處說，晚上7時31分琉球鄉中正路、和平路、上杉路、仁愛路、中華路、中山路、中興路、杉板路、忠孝路、復興路、肚仔坪路等一帶停電，該處接獲通報後，立即派員前往現場查修，事故原因是因假日人潮，瞬間負載突升，保護設備跳脫所致，受影響用戶有4171戶，經加派人力進行搶修，已於8時31分完成全部復電，造成民眾不便，深感抱歉。
小琉球民宿吳姓業者說，小琉球過去很少停電，今天是假日，島上民宿幾乎全滿，加上氣溫高，7時半的停電讓遊客憂心晚上沒冷氣吹，業者更擔心要如何退費，還好1小時後復電。
由於停電適逢用餐時間，在地民眾與遊客紛紛摸黑用餐，有人趕緊搜尋手機，查看發生什麼事，也有人提著手電筒走上街頭，詢問左鄰右舍的狀況。
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