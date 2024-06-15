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奧運金牌選手李洋快閃金門捐球具 盼激勵孩子勇敢追夢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
東京奧運金牌選手李洋今天到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，受到了學校師生的熱烈歡迎。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，受到了學校師生的熱烈歡迎。圖／讀者提供

東京奧運金牌選手李洋在父親李峻淯的陪同下，今天捐贈一批羽球球具給金門的學校，以實際回饋家鄉的行動來支持年輕學子的體育夢想，李洋說，希望能夠激勵更多孩子喜愛羽毛球運動；金門縣政府則表示，此次獲贈的球具包括YONEX羽毛球200筒，這些球具將分配給地區學校，為孩子們提供更好的運動條件。

在今天的捐贈儀式上，包括金門縣政府代理秘書長王登緯、教育處長孫麗琪及金寧鄉長楊忠俊也共同參與見證。他們一致表示，也肯定李洋用具體的行動回饋家鄉，對地方的體育教育和發展起到重要的推動作用，並希望有更多的人能夠受到他的激勵，為家鄉和國家的體育事業做出貢獻。

李洋表示，他一直心繫家鄉，感謝這片土地對他的培育，希望通過這次捐贈，能夠激勵更多孩子熱愛羽毛球運動，並從中學習到團隊合作和堅持不懈的精神。

除了捐贈羽球外，李洋今天下午也到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，受到了學校師生的熱烈歡迎，他還親切地教導學生打羽毛球的技巧，並分享了自己的運動經歷，激勵孩子們勇敢追夢、努力拚搏。

王登緯也代表縣長陳福海致贈感謝狀，感謝李洋的善舉，並表示這些球具將對學校的體育教育起到積極的推動作用，他還希望未來能有更多成功人士像李洋一樣回饋社會，支持家鄉的發展。此外，奧運結束後，也希望李洋能回鄉擔任「運動i台灣」計畫的親善大使，並為家鄉的體育事業貢獻更多力量。

楊忠俊則表示，希望縣府能夠推動未來的運動建設，除完善的運動設施和專業的培訓機構外，還能吸引更多有潛力的年輕人投入體育運動，培養出更多優秀的體育人才，為國家和地區的體育事業貢獻力量。縣府表示，將全力支持李洋在巴黎奧運再次為國爭光，並祝福他獲取佳績。

東京奧運金牌選手李洋（中）在父親李峻淯（右）的陪同下，今天捐贈一批羽球球具給金門學校，代理秘書長王登緯（左）致贈感謝狀給李洋。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋（中）在父親李峻淯（右）的陪同下，今天捐贈一批羽球球具給金門學校，代理秘書長王登緯（左）致贈感謝狀給李洋。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，小朋友開心找他簽名。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，小朋友開心找他簽名。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天捐贈一批羽球球具給金門的學校，由代理秘書長王登緯代表接受。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天捐贈一批羽球球具給金門的學校，由代理秘書長王登緯代表接受。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，讓小朋友超開心。圖／讀者提供
東京奧運金牌選手李洋今天到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，讓小朋友超開心。圖／讀者提供

巴黎奧運 金門 陳福海 體育

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