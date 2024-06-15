奧運金牌選手李洋快閃金門捐球具 盼激勵孩子勇敢追夢

東京奧運金牌選手李洋在父親李峻淯的陪同下，今天捐贈一批羽球球具給金門的學校，以實際回饋家鄉的行動來支持年輕學子的體育夢想，李洋說，希望能夠激勵更多孩子喜愛羽毛球運動；金門縣政府則表示，此次獲贈的球具包括YONEX羽毛球200筒，這些球具將分配給地區學校，為孩子們提供更好的運動條件。

在今天的捐贈儀式上，包括金門縣政府代理秘書長王登緯、教育處長孫麗琪及金寧鄉長楊忠俊也共同參與見證。他們一致表示，也肯定李洋用具體的行動回饋家鄉，對地方的體育教育和發展起到重要的推動作用，並希望有更多的人能夠受到他的激勵，為家鄉和國家的體育事業做出貢獻。

李洋表示，他一直心繫家鄉，感謝這片土地對他的培育，希望通過這次捐贈，能夠激勵更多孩子熱愛羽毛球運動，並從中學習到團隊合作和堅持不懈的精神。

除了捐贈羽球外，李洋今天下午也到縣立體育館傳授羽球技巧給中正國小羽球隊，受到了學校師生的熱烈歡迎，他還親切地教導學生打羽毛球的技巧，並分享了自己的運動經歷，激勵孩子們勇敢追夢、努力拚搏。

王登緯也代表縣長陳福海致贈感謝狀，感謝李洋的善舉，並表示這些球具將對學校的體育教育起到積極的推動作用，他還希望未來能有更多成功人士像李洋一樣回饋社會，支持家鄉的發展。此外，奧運結束後，也希望李洋能回鄉擔任「運動i台灣」計畫的親善大使，並為家鄉的體育事業貢獻更多力量。