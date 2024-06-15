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回響／彭啟明赴柴山淨山 重申「4年內處理垃圾山問題」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
環境部長彭啟明與高雄長陳其邁一起前往柴山撿垃圾。記者徐白櫻／攝影
環境部長彭啟明與高雄長陳其邁一起前往柴山撿垃圾。記者徐白櫻／攝影

本報日前專題報導全台有百餘座垃圾山引起各界重視，環境部長彭啟明今天赴高雄視察中區焚化爐，並與市長陳其邁前往柴山撿拾垃圾。彭啟明說，全台有百餘座垃圾山，4年內會把裸露垃圾處理掉；未來希望能推動「菸蒂不落地」，讓水溝不再是全台最大的菸灰缸。

今天下午3點，高市環保局發動社區志工前往柴山淨山，推動無痕山林概念。氣候酷熱，環境部長彭啟明與市長陳其邁頂著大太陽抵達柴山，淨山前要先爬一段陡峭山徑，光走路就累出滿頭大汗，陳其邁頻喊「走慢一點」。

彭啟明指出，端午節媒體報導，全台有百餘座垃圾山，他預估大概4年內會把裸露垃圾處理掉，另外高雄有多座焚化爐整改中，今天特別視察中區焚化爐，希望能夠超前部署，協助高雄解決問題。

彭啟明說，陳其邁也很關心氣候變遷，淨零碳排問題，只要高雄能達成，全台都能達成，所以環境部會跟高雄密切合作。另高雄登革熱，因為下雨關係稍微嚴重一點點，今天活動是鼓勵大家要把居家空地打掃乾淨，減少登革熱發生。

除消滅垃圾山及登革熱外，彭啟明也提及，未來希望能讓辦活動推動「菸蒂不落地」，因為全台最大的菸灰缸是在水溝，很多人在便利商店買完菸，就在附近抽一抽丟水溝，一年賣出362億根香菸，若四分之一丟在水溝，約有90億根丟在水溝內，下雨天會造成排水不良，也對生態造成很大負擔，希望能改變這種文化。

高市環保局號召社區志工淨山，志工在柴山步道的邊坡上撿拾垃圾。記者徐白櫻／攝影
高市環保局號召社區志工淨山，志工在柴山步道的邊坡上撿拾垃圾。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁在柴山撿拾垃圾，登山步道上的垃圾其實不多。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁在柴山撿拾垃圾，登山步道上的垃圾其實不多。記者徐白櫻／攝影
環境部長彭啟明今天下午與高雄市長陳其邁一起前往柴山淨山。記者徐白櫻／攝影
環境部長彭啟明今天下午與高雄市長陳其邁一起前往柴山淨山。記者徐白櫻／攝影

垃圾山 彭啟明 柴山 登革熱 陳其邁

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