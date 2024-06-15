快訊

私校文學院「一系招百人」榮景不再 文大中文系併組求生

罹癌後首公開露面！凱特跟家人抵達白金漢宮 神色狀態全入鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一本漫畫書讓她愛上丈夫 結婚70年白金婚夫妻超甜蜜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年90歲、結婚已70年的白金婚夫妻陳炎輝與黃換，兩人感情相當好，現在依然每天都會相偕去游泳池游泳。記者蔡家蓁／攝影
今年90歲、結婚已70年的白金婚夫妻陳炎輝與黃換，兩人感情相當好，現在依然每天都會相偕去游泳池游泳。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，表揚62對金鑽婚夫妻檔，當中結婚70年的白金婚夫婦共有4對，陳炎輝與黃換兩人分享夫妻的相處之道，就是包容互補，兩人胼手胝足從無到有、同甘共苦，多年來的相處默契十足，常常遇到事情，不用說只要交換一個眼神，就知道對方的意思，感情超好的。

「當初是媒妁之言才在一起」，黃換阿嬤說，陳年輕的時候瀟灑風趣，很喜歡看漫畫書，每天口袋總是塞著一本漫畫書，讓她印象深刻，所以當媒婆上門提親提時，她就跟長輩說「有尬意」。

黃回憶，她的公婆早期從大陸過來，後來38年打仗時就回不去，早期生活很苦，她平日要侍奉公婆、又要養豬、做生意還有做土水貼補家用，夫婦兩人白手起家開了一間製麵廠，日子才慢慢好轉，多年來的相知相守，讓兩人的感情深厚。

女兒陳彥霖說，父母都高齡90歲，但兩人每天早上還會相偕去游泳，她說，媽媽因為年紀大，現在比較不能走太遠，所以由爸爸負責採買，媽媽負責煮，是典型的「男主外、女主內」，她笑著說，他們如果有意見不合，只要一方大聲，另外一方就會選擇安靜，所以根本吵不起來。

陳彥霖透露，他們有9位兄弟姊妹，最大的70歲跟最小的相差23歲，父母有53個孫子與曾孫，每年爸爸生日時，都會回來慶生並拍大合照，四代同堂羨煞旁人。

今天這場浪漫的活動由陳福海主持，共有62對金鑽婚夫妻檔接受表揚，這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，每個人臉上洋溢著幸福的笑容，金門縣長陳福海逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

陳福海在致詞時表示，看到一起走過半世紀甚至一甲子以上婚姻生活的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。他說，今天在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，甚至有4對結婚超過70年婚齡的，真的相當難得，勉勵現場年輕人要好好跟阿公、阿嬤學習。

有阿公阿嬤就說，以前結婚的時候，日子過的很苦，也沒機會穿上白紗禮服，這次能穿上新娘禮服，重溫以前的甜蜜時光，感覺很感動。

今年各鄉鎮報名參加的金婚、鑽石婚長者共有62對，包括4對結婚70年以上的「白金婚」夫妻、15對結婚60週年的「鑽石婚」夫妻與43對結婚50週年的「金婚」夫妻。

金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，金門縣長陳福海（後右）到場主持，不少民眾都要求合影，他來者不拒。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，金門縣長陳福海（後右）到場主持，不少民眾都要求合影，他來者不拒。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，與會的金鑽婚夫妻，全部美美的步入會場，接受全場民眾的祝福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，與會的金鑽婚夫妻，全部美美的步入會場，接受全場民眾的祝福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，每個人臉上洋溢著幸福的笑容。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，每個人臉上洋溢著幸福的笑容。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，金沙鎮代會主席周水土夫婦也獲得金婚夫妻表揚，縣長陳福海（右一）與金沙鎮長吳有家（左一）也陪同合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，金沙鎮代會主席周水土夫婦也獲得金婚夫妻表揚，縣長陳福海（右一）與金沙鎮長吳有家（左一）也陪同合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，白髮蒼蒼的老夫妻甜蜜相偕入場，相當感人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，白髮蒼蒼的老夫妻甜蜜相偕入場，相當感人。記者蔡家蓁／攝影
白金婚夫妻陳炎輝與黃換，兩人生了9個孩子，目前有53個孫子與曾孫，每年陳炎輝生日時，家人都會返金參加並拍大合照留念。圖／陳彥霖提供
白金婚夫妻陳炎輝與黃換，兩人生了9個孩子，目前有53個孫子與曾孫，每年陳炎輝生日時，家人都會返金參加並拍大合照留念。圖／陳彥霖提供

婚姻 結婚 金門 阿嬤 陳福海

延伸閱讀

雙薪家庭夫妻上班同樣忙碌 公婆卻總嫌媳婦：懶惰不做事

她帶父母去日本自由行7天 尪找「公婆同行」！他見妻崩潰怒：有什麼不自在

影／緝毒犬支援金門機場入境安檢 陳福海：毒品零容忍

議員關切0214陸船翻覆 陳福海：兩岸在金門會春暖花開

相關新聞

回響／彭啟明赴柴山淨山 重申「4年內處理垃圾山問題」

本報日前專題報導全台有百餘座垃圾山引起各界重視，環境部長彭啟明今天赴高雄視察中區焚化爐，並與市長陳其邁前往柴山撿拾垃圾。...

屏東瑪家鄉瑪家村長補選激戰！投票率近8成 卓利昌5票之差勝選

62歲的屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生3月19日昏倒送醫，經連日搶救不治，因任期尚未過半，依地方制度法規定，要在3個月內完成...

歷經3任縣長 屏縣府秘書長邱黃肇崇升任原住民族文化發展中心主任

屏東縣府原民處今下午在屏菸1936文化基地舉行「藝的能手-屏東縣原住民文化資產保存特展」，原民會主委曾智勇出席致詞時宣布...

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

高雄市協助55歲以上或退休再就業的銀髮人才投入職場，但許多仍具有勞動力的中高齡者仍處處面臨求職碰壁情形，有退休公職人員遭...

一本漫畫書讓她愛上丈夫 結婚70年白金婚夫妻超甜蜜

金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，表揚62對金鑽婚夫妻檔，當中結婚70年的白金婚夫婦共有4對，陳炎輝與黃換...

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓逾8成員工年過5旬 老闆曝銀髮人才優勢

高雄4年前率全國之先，在捷運前鎮高中站內成立第一座銀髮人才服務據點，專責55歲以上或退休再就業的銀髮人才，為有意願的雇主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。