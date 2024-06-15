一本漫畫書讓她愛上丈夫 結婚70年白金婚夫妻超甜蜜

金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」，表揚62對金鑽婚夫妻檔，當中結婚70年的白金婚夫婦共有4對，陳炎輝與黃換兩人分享夫妻的相處之道，就是包容互補，兩人胼手胝足從無到有、同甘共苦，多年來的相處默契十足，常常遇到事情，不用說只要交換一個眼神，就知道對方的意思，感情超好的。

「當初是媒妁之言才在一起」，黃換阿嬤說，陳年輕的時候瀟灑風趣，很喜歡看漫畫書，每天口袋總是塞著一本漫畫書，讓她印象深刻，所以當媒婆上門提親提時，她就跟長輩說「有尬意」。

黃回憶，她的公婆早期從大陸過來，後來38年打仗時就回不去，早期生活很苦，她平日要侍奉公婆、又要養豬、做生意還有做土水貼補家用，夫婦兩人白手起家開了一間製麵廠，日子才慢慢好轉，多年來的相知相守，讓兩人的感情深厚。

女兒陳彥霖說，父母都高齡90歲，但兩人每天早上還會相偕去游泳，她說，媽媽因為年紀大，現在比較不能走太遠，所以由爸爸負責採買，媽媽負責煮，是典型的「男主外、女主內」，她笑著說，他們如果有意見不合，只要一方大聲，另外一方就會選擇安靜，所以根本吵不起來。

陳彥霖透露，他們有9位兄弟姊妹，最大的70歲跟最小的相差23歲，父母有53個孫子與曾孫，每年爸爸生日時，都會回來慶生並拍大合照，四代同堂羨煞旁人。

今天這場浪漫的活動由陳福海主持，共有62對金鑽婚夫妻檔接受表揚，這些白髮蒼蒼的阿公阿嬤經過精心打扮，全都變得不一樣，每個人臉上洋溢著幸福的笑容，金門縣長陳福海逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

陳福海在致詞時表示，看到一起走過半世紀甚至一甲子以上婚姻生活的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。他說，今天在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，甚至有4對結婚超過70年婚齡的，真的相當難得，勉勵現場年輕人要好好跟阿公、阿嬤學習。

有阿公阿嬤就說，以前結婚的時候，日子過的很苦，也沒機會穿上白紗禮服，這次能穿上新娘禮服，重溫以前的甜蜜時光，感覺很感動。