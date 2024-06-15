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歷經3任縣長 屏縣府秘書長邱黃肇崇升任原住民族文化發展中心主任

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
原民會主委曾智勇（左）今天下午在屏東縣出席「藝的能手」展覽時，致詞時宣布好消息，縣府秘書長邱黃肇崇（右）將升任原民會原文發中心主任。記者劉星君/攝影
原民會主委曾智勇（左）今天下午在屏東縣出席「藝的能手」展覽時，致詞時宣布好消息，縣府秘書長邱黃肇崇（右）將升任原民會原文發中心主任。記者劉星君/攝影

屏東縣府原民處今下午在屏菸1936文化基地舉行「藝的能手-屏東縣原住民文化資產保存特展」，原民會主委曾智勇出席致詞時宣布好消息，屏東縣府秘書長邱黃肇崇將升任原民會原住民族文化發展中心主任，預計7月到職。

屏東縣政府秘書長60歲邱黃肇崇是瑪家鄉排灣族，從事公職33年，高雄中學、成功大學交通管理系、交通大學交通運輸研究所畢業，公職歷任在台北捷運公司、高雄捷運局，25年前調任到屏東縣政府，從建設局課長做起，擔任原民處專員、建設局長，2012年起擔任縣府秘書長，歷經縣長曹啟鴻、潘孟安、與現任周春米，資歷完整，對屏東縣政熟稔。

原民會主委曾智勇今天下午出席屏菸1936文化基地屏東原民館「藝的能手」展覽時，縣府祕書長邱黃肇崇、原民立委伍麗華等人出席。

曾智勇致詞時突然說，「我在這裡跟大家說一個好消息，下個月您們秘書長就要到文化園區上班。這也是我們的福氣，因為他在縣市政府建立人脈，很少有原住民可以在縣市政府當到秘書長，而且當這麼久！將來他到文化園區，也是到原民會來，也是來一起幫忙我，我很有福氣，很多人來幫忙我，都是比我有能力、有智慧的人，我對他的期待不是只有當文化園區主任，也是可以當主委、剩下一個月時間在屏東縣政府，他還是在屏東，也是會跟大家多聯繫」。

原文發中心位在屏東縣瑪家鄉原住民族文化園區，原文發中心主任一職為13職等，屏東縣府秘書長為12職等。邱黃肇崇低調說，一切以派令公告為主。

屏東縣政府表示，確實已經收到原住民委員會發出商調縣府秘書長邱黃肇崇，擔任原住民文化發展中心主任，縣長周春米雖希望邱黃秘書長繼續襄助縣政，惟該職務為文官更高職等，爰勉為同意，希望在完成行政程序後，下個月中旬過調。

屏東縣府表示，至於秘書長接任人選還沒有最後定案，還在徵詢中，會盡快決定。

屏東縣府小內閣今年異動，城鄉發展處長李怡德今年5月出任公共工程委員會副主委，城鄉處長仍懸缺。7月過後，縣府秘書長邱黃肇崇升任原文發中心主任。

屏東縣府秘書長邱黃肇崇將升任原民會原文發中心主任，邱黃肇崇擔任縣府祕書長12年，歷經曹啟鴻、潘孟安、現任周春米。記者劉星君/攝影
屏東縣府秘書長邱黃肇崇將升任原民會原文發中心主任，邱黃肇崇擔任縣府祕書長12年，歷經曹啟鴻、潘孟安、現任周春米。記者劉星君/攝影
原民會主委曾智勇今天下午在屏東縣出席「藝的能手」展覽時，致詞時宣布好消息，縣府秘書長邱黃肇崇將升任原民會原文發中心主任。記者劉星君/攝影
原民會主委曾智勇今天下午在屏東縣出席「藝的能手」展覽時，致詞時宣布好消息，縣府秘書長邱黃肇崇將升任原民會原文發中心主任。記者劉星君/攝影

原住民 屏東縣政府 排灣族

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