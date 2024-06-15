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綠委賴瑞隆鬆口爭取高雄市長提名 潛在對手許智傑回應了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄至少會有3名立委搶下屆市長提名，許智傑對於賴瑞隆的表態表達尊重。記者徐白櫻／翻攝
高雄至少會有3名立委搶下屆市長提名，許智傑對於賴瑞隆的表態表達尊重。記者徐白櫻／翻攝

高雄立委賴瑞隆今早鬆口，有意爭取民進黨下屆高雄市長提名。同樣可能爭取提名的同黨立委許智傑表示，他尊重每個人的參選權利，但現階段還是以做好立委工作，阻擋國會擴權等法案為主要任務。

民進黨立委林岱樺、賴瑞隆及許智傑有意參與市長提名黨內初選，林岱樺態度較明朗，賴瑞隆日前陸續在高雄各地張掛形象看板，今天上午參加小港社教館獎學金頒贈典禮，對於記者詢問鬆口坦承，他會朝爭取市長提名方向努力。

針對賴瑞隆表態一事，許智傑說，他尊重每個人的參選權利，但現階段還是以做好立委工作，以阻擋國會擴權等法案為主要任務，未來一起努力，希望高雄是一個科技、經濟、魅力、歡喜的城市。

上周林園中芸漁港舉辦龍舟錦標賽，有志參選下屆市長的國民黨立委柯志恩、民進黨立委賴瑞隆及許智傑均到場，賴、許兩人挑戰16蹲，競爭逐漸浮上檯面。

林岱樺 民進黨 許智傑 賴瑞隆

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