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陳其邁批修法程序不公開透明 明天要領軍立委說明疑點

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，這次國會修法裡面，程序不公開透明，也跳過很多正當的立法程序，明天要透過說明會闡述相關疑慮。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，這次國會修法裡面，程序不公開透明，也跳過很多正當的立法程序，明天要透過說明會闡述相關疑慮。記者徐白櫻／攝影

民進黨明天下午將在高雄市新興區舉辦「反濫權、護民主」說明會，市長陳其邁將率8名立委出席。陳其邁表示，這次國會修法裡面，程序不公開透明，也跳過很多正當的立法程序，明天要透過座談會，逐一向民眾說明相關疑點。

民進黨「反濫權、護民主」行動說明會今天從台南市起跑，明天（6月16日）下午3點轉往高雄市南港里社區活動中心舉辦，預計會有市長陳其邁、中央黨部副秘書長何博文、議長康裕成及8位高雄立委等人出席。

陳其邁今天下午陪同環境部長彭啟明，會同環保局志工前往柴山淨山。媒體聯訪時，記者詢問明天的宣講高雄立委都會到場，是否為團結的表現。

陳其邁表示，國會改革牽涉到人民的權利義務，大家都非常關心，尤其這次的國會修法裡面，除了說在程序不公開透明，也跳過很多正當的立法程序，同時也有一些違反大法官會議解釋跟憲法相關規定的疑慮，希望說立法院可以好好審酌，這段時間不管是法界或律師公會及人民的聲音，好好的來做審議。

陳其邁說，明天會把國會裡面牽涉到相關的，不管是中央、地方或者是人民的權利義務等，以及跟憲法的關係等等，這些疑點逐一地來向民眾說明，也希望說大家來共同關心整個國會立法程序。

濫權 陳其邁 高雄市

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