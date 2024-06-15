工作40年退休再求職碰壁 他淪為街友嘆：沒人想雇老人

高雄市協助55歲以上或退休再就業的銀髮人才投入職場，但許多仍具有勞動力的中高齡者仍處處面臨求職碰壁情形，有退休公職人員遭雇主當面因年紀大拒絕，也有工廠員工年老後，去面試遭拒絕，最後只能成為公園街友；學者認為，市府許多銀髮就業平台推廣不佳，應結合社區老人據點宣傳並簡化申請媒合過程。

一名任公職30年、屆齡65歲退休的陳姓先生說，8個月前他被強制退休，考量體力、思考能力仍充足，在人力網站求職，先在服務業打工半年後主動離職，之後投的履歷皆石沈大海，日前專程到楠梓加工區的就業服務處面試，被雇主當面以年紀為由拒絕，他不解自己有意奉獻勞動力，「公司明明就缺人又要挑人」，感到灰心。

另名在公園當街友的72歲邱姓先生說，他過往曾擔任石化廠員工、保全近40年，半年前退休後因積欠卡債只能另謀工作，但往往都因年紀太大被拒絕，他說自己根本沒有老態，本身也有堆高機證照、工作經驗充足，只想有份工作餬口仍頻被拒絕，無奈之下只能流落街頭，「根本不奢望政府幫忙，現在只能隨波逐流」。

高師大人力與知識管理研究所教授劉廷揚表示，高市府稱全市65歲以上勞動力人口有4萬7千人，其數值恐被低估，許多具有勞動力的高齡者不會主動告知政府求職意願，市府應加強主動調查，透過更多傳統方式宣傳銀髮媒工作媒合功能，例如由里長、鄰長、社區協會告知鄉里，或是與社會局合作，在老人據點擴大宣傳。

此外，許多服務業者如連鎖超市、美式餐廳近年主打友善職場、歡迎中高齡長輩；劉廷揚認為，若長者主動應徵，非透過市府媒合，市府推介數、媒合率就會被低估，但此類徵才訊息多半在網路、APP傳遞，年長者不易取得，若由市府主動介入、協助媒合，透過市府資源挹注，如舉辦銀髮就業博覽會，就能擴大效益。