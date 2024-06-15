高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓逾8成員工年過5旬 老闆曝銀髮人才優勢

高雄4年前率全國之先，在捷運前鎮高中站內成立第一座銀髮人才服務據點，專責55歲以上或退休再就業的銀髮人才，為有意願的雇主提供媒合服務，去年在岡山高醫捷運站設立第二處據點，南北高雄各一據點提升「壯世代」就業量能；目前市區也有數間餐飲業者選擇高齡者做員工，稱讚長者職場倫理意識高、做事熟稔。

高雄市2處銀髮人才服務據點提供全市55歲以上或已退休者有就業需求者，能攜帶證件至據點辦理求職登記，商家企業若有臨時性、短期性、季節性、部分工時或全職工作需求，也能到據點求才，勞工局不時辦理小型徵才活動、就業促進講座、職場觀摩及體驗活動，據悉每日約有近10名長者詢問或登記。

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓開業超過30年，曾3度休業，86歲老闆朱金鴻前年從美國返台後決定再次營業，回聘20多名昔日老員工，目前內外場超過10位員工年齡超過50歲，許多人一做就是20年起跳，朱金鴻說高齡者追求生活安定，在職場穩定度高，加上生命經驗豐富、做事熟稔，許多工作難題都能有效率解決。

祥鈺樓8成以上員工年齡超過50歲，朱金鴻認為年輕人活動力高，為學習新事物、累積不同工作經驗，在職場流動率高，他因此反而願意找高齡者一同打拚，也給予高齡員工較大工作彈性，若員工私領域有狀況，隨時能提出並協調休假，「與老員工共事磨合這麼久，彼此都有默契了」，工作有疑慮能溝通、及時解決。

旗山圓富社區在活動中心經營「隘堤咖啡」，員工是平均年齡80歲的社區阿嬤，從挑豆、沖咖啡、拉花與服務，全都由白髮蒼蒼的社區長輩親力親為，但每個人仍個個活力十足、熱情滿分，讓「阿嬤咖啡」名氣響亮，社區觀摩人潮不斷，甚至已開設二館，生意蒸蒸日上，讓手沖咖啡也成為培養樂齡學習的一種方式。