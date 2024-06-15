老人重返職場「高雄媒合率僅4成」 勞工局：雇主意願低

超高齡社會到來，高市推動中高齡、高齡者重新進入勞動市場，改善勞動人口短缺問題，近年勞工局媒合中高齡者就業成功率僅6成、高齡者媒合率僅4成，且市府未提供全市企業「中高齡者友善企業認證」，被批營造高齡友善企業環境成效差；勞工局坦言，雇主對於高齡求職者仍有刻板印象，持續努力創造青銀共榮職場。

據國發會調查，我國核心勞動力年齡已向後遞延，10年前勞動年齡集中在25至34歲，4年前來到35至44歲，預估2030年將延至45至54歲，未來中高齡人口面對勞動力短缺、總人口下降，將被迫使參與勞動機會大，預計未來55歲以上勞動力占總勞動力比率將由2020年16.6%，增至2030年之23.8%。

另主計總處調查，台灣中高齡人口勞動參與率低於10%，原因包括企業對高齡求職者接受度仍不高，認為對方欠缺職能、不熟悉網路、體力不足等；高市議員蔡武宏表示，高雄去年45歲至64歲具備勞動力的中高齡者有57萬人，但其中向市府登記求職者僅2萬4千人，勞工局成功媒合1萬4千人任職，媒合率60.5％。

蔡武宏說，高雄去年65歲以上勞動人口4萬7千人，當中僅2千4百名有意登記求職，勞工局媒合1千1百人就業，媒合率46.7%，勞動力者不願求職，即便求職，媒合率最高6成；目前北市已推動中高齡者暨高齡者友善企業認證，鼓勵企業任用年長者並提供相關獎勵，但高雄卻僅有「友善企業單位」認證，鼓勵雇主誘因低。

中央勞動部5年前開始辦理「促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎」，表揚進全台晉用中高齡及高齡者績優單位，高雄去年有6家企業獲獎，蔡武宏認為全高雄超過1500家登記公司，獲獎數量太少，要求勞工局檢討改進，是否篩選條件嚴苛、事前宣傳不足等，並建議配合各區長照據點媒合中高齡就業人力。

勞工局長周登春表示，許多雇主針對中高齡求職者仍存有刻板印象，不認同對方的工作效率與適應力，市府致力改善雇主端想法，持續舉辦勞資座談會，讓雇用中高齡者的企業主分享經驗，針對中高齡者體力無法負荷，也會鼓勵企業透過職務再設計，補助企業購置相關就業輔具，協助打造友善職場。

勞工局補充，市府自109年起每2年辦理「福企金賞」，表揚在地企業提升勞動條件，鼓勵各事業單位提升勞動條件及友善管理措施，希望透過表揚幸福企業，鼓勵雇主見賢思齊，共同打造友善職場，109年及111年共表揚獎勵32家事業單位。