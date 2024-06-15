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屏東市人氣燒烤餐廳管不住油煙 吞150萬元罰單受不了停業5天改善

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東市中山路一家年初開幕的燒烤餐廳，因油煙處理不當頻遭民眾檢舉，環保局開罰3次合計150萬元後，業者申請24日停業改善。圖／屏東縣環保局提供
屏東市中山路一家年初開幕的燒烤餐廳，因油煙處理不當頻遭民眾檢舉，環保局開罰3次合計150萬元後，業者申請24日停業改善。圖／屏東縣環保局提供

屏東市中山路上今年初開幕的一家燒烤餐廳，生意興隆，因油煙收集設備效能不佳，四處飄散的油煙，讓周邊住戶苦不堪言，不僅要緊閉門窗，曬的衣服也沾滿油煙味，開幕後已向環保局陳情逾50次，環保局稽查後開出3張罰單合計150萬元，限期6月底前改善，否則勒令停業；業者已申請從24日起停業5天，強調會徹底改善。

這家位於屏東市區的燒烤餐廳，每到用餐時間門口常大排長龍，假日尤甚，但附近居民卻苦惱不已，除了中午及晚上用餐時間須緊閉門窗外，戶外陽台曬的衣服也沾滿油煙味；業者雖裝有靜電式油煙處理設備，將油煙收集至2樓頂排放，但處理效能不佳，致油煙四處逸散，嚴重影響四周居民生活品質，連鄰近學校師生上課品質也受到影響，頻頻向環保局陳情。

縣環保局說，4月底前已執行異味汙染物官能測定採樣4次，4次檢測結果均不符合規定，已裁處88萬元並限期改善，業者之後宣稱已改善，但民眾仍陳情不斷，5月10日再度採樣，檢測結果汙染更甚以往，異味值高達228，已超過標準20幾倍，環保局再度裁罰81萬元，並命業者於6月底前改善，若仍未改善將依法命業者停業。

環保局指出，該餐廳可以容納近百人，但空汙等相關設備卻只使用20人的設備，加上集塵板、過濾水都沒有勤換，因此改善空汙效果有限，業者申請從24日起停業5天做改善，已請教相關專家及教授，斥資改善空汙，希望做好相關設備，不要再造成附近民眾困擾，環保局也會在業者改善後再前往稽查，呼籲業者做好汙染防治設備才能永續經營。

屏東 環保局 餐廳

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