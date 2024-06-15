鼓勵青少年用文化幣親近藝文 屏東暑期3檔節目享半價優惠

由藝FUN券轉型為文化禮金的文化幣，今年初發放對象從18歲到21歲擴及16歲到22歲，每人發放1200點（等同現金1200元），可用於觀賞國產電影、參觀博物館展覽、欣賞表演活動、購買書籍雜誌等藝文消費；屏東縣為鼓勵青少年暑假期間進劇場看戲、賞音樂，7月起在屏東演藝廳與藝術館推出的3檔優質藝文節目，用文化幣享5折優惠。

2020年疫情期間，文化部推出「藝FUN券」作為振興藝文產業的消費券，2023年文化部培養青年成為藝文消費人口，轉型為文化成年禮金，18歲到21歲的青年每人發放1200點，2024年文化幣正式編入文化部的公務預算，成為常態化補助方案，今年擴大發放對象於1月20日開放登記和使用，下載專屬App並註冊後即可領取。

縣文化處說，巴洛克獨奏家青年樂團7月12日晚間7時於屏東演藝廳帶來精彩曲目，是該團首次在屏東演出，委請錄製專輯多次的法國小提琴家奧利弗．夏利耶擔任音樂總監，文化幣購票享半價優惠，限量30席；7月27日下午2時半在屏東藝術館，打造全場K歌歡唱的幸福樂章，謝欣芷x愛唱歌「愛唱歌劇場」特別版，串聯超過15首膾炙人口的原創兒歌，文化幣購票享買一送一。

藝術館暑假期間推出親子節目，由移動故事屋帶來「機器人流浪記&紅鼻仔大冒險」沉浸式劇場，以台灣原創動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為演出主軸，並透過說書人演員以精彩的肢體與聲音呈現，與觀眾近距離互動對話，跟隨劇情軸線的推進，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效，給觀眾獨一無二的五感體驗，舞台搖滾區享文化幣購票買一送一。