快訊

網翻「國道高衩裙女模」舊照質疑「不太一樣」？張舒晴曬童年照這樣說

LaLaport將開幕！南港會展商圈廊帶能把「黑鄉」變「潮城」？

2024下半年「生肖共業」！猴鼠龍防小人、虎馬狗血光災、這組會破財

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵青少年用文化幣親近藝文 屏東暑期3檔節目享半價優惠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東藝術館暑假期間由移動故事屋帶來「機器人流浪記&紅鼻仔大冒險」沉浸式劇場，以動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為主軸，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效，給觀眾獨一無二的五感體驗。圖／縣文化處提供
屏東藝術館暑假期間由移動故事屋帶來「機器人流浪記&紅鼻仔大冒險」沉浸式劇場，以動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為主軸，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效，給觀眾獨一無二的五感體驗。圖／縣文化處提供

由藝FUN券轉型為文化禮金的文化幣，今年初發放對象從18歲到21歲擴及16歲到22歲，每人發放1200點（等同現金1200元），可用於觀賞國產電影、參觀博物館展覽、欣賞表演活動、購買書籍雜誌等藝文消費；屏東縣為鼓勵青少年暑假期間進劇場看戲、賞音樂，7月起在屏東演藝廳與藝術館推出的3檔優質藝文節目，用文化幣享5折優惠。

2020年疫情期間，文化部推出「藝FUN券」作為振興藝文產業的消費券，2023年文化部培養青年成為藝文消費人口，轉型為文化成年禮金，18歲到21歲的青年每人發放1200點，2024年文化幣正式編入文化部的公務預算，成為常態化補助方案，今年擴大發放對象於1月20日開放登記和使用，下載專屬App並註冊後即可領取。

縣文化處說，巴洛克獨奏家青年樂團7月12日晚間7時於屏東演藝廳帶來精彩曲目，是該團首次在屏東演出，委請錄製專輯多次的法國小提琴家奧利弗．夏利耶擔任音樂總監，文化幣購票享半價優惠，限量30席；7月27日下午2時半在屏東藝術館，打造全場K歌歡唱的幸福樂章，謝欣芷x愛唱歌「愛唱歌劇場」特別版，串聯超過15首膾炙人口的原創兒歌，文化幣購票享買一送一。

藝術館暑假期間推出親子節目，由移動故事屋帶來「機器人流浪記&紅鼻仔大冒險」沉浸式劇場，以台灣原創動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為演出主軸，並透過說書人演員以精彩的肢體與聲音呈現，與觀眾近距離互動對話，跟隨劇情軸線的推進，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效，給觀眾獨一無二的五感體驗，舞台搖滾區享文化幣購票買一送一。

縣文化處說，進劇場吹冷氣看戲、享受音樂，是炎夏避暑的最佳選擇，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

7月27日下午2時半在屏東藝術館的謝欣芷x愛唱歌「愛唱歌劇場」。圖／縣文化處提供
7月27日下午2時半在屏東藝術館的謝欣芷x愛唱歌「愛唱歌劇場」。圖／縣文化處提供
巴洛克獨奏家青年樂團7月12日晚間7時於屏東演藝廳帶來精彩曲目，是該團首次在屏東演出。圖／縣文化處提供
巴洛克獨奏家青年樂團7月12日晚間7時於屏東演藝廳帶來精彩曲目，是該團首次在屏東演出。圖／縣文化處提供

劇場 屏東縣 音樂

延伸閱讀

王力宏請辭金曲致敬李玟表演 文化部揭「背後考量」：取消這段演出

7-ELEVEN「暑期永續同樂會」報名開跑！限定門市開賣「石虎山蕉」

屏東空中遊覽啟航 老鷹視角俯瞰恆春山海

影／屏東大貨車疑闖紅燈撞砂石車 貨車車頭全爛駕駛慘死、2送醫

相關新聞

鼓勵青少年用文化幣親近藝文 屏東暑期3檔節目享半價優惠

由藝FUN券轉型為文化禮金的文化幣，今年初發放對象從18歲到21歲擴及16歲到22歲，每人發放1200點（等同現金120...

評鑑議員 高督盟點名黃捷、李柏毅嚴重疏忽職責

高雄市公民監督公僕聯盟昨公布第4屆第2會期10名問政優質議員，並點名4名疏忽職責議員，其中轉戰立委的黃捷、李柏毅被列嚴重...

全民運健美賽選在屏南車城國中 縣議員批不尊重專業縣長這麼回

10月在屏東縣登場的全民運動會，其中健美比賽選在屏南地區車城國中，健美界以當地包括選手脫水風險、醫療資源、交通環境、健身...

廈金同城論壇登場 李文良：金門肩負「兩岸橋樑」使命

海峽論壇子項目論壇之一「第二屆廈金同城生活圈論壇」今天在廈門市閩台文化交流館舉辦，邀請金廈兩門專家、學者齊聚一堂，共同商...

金廈副首長「雙良」會談 營造兩岸良善氛圍的開端

金門縣副縣長李文良率金門縣政府交流團赴廈門參加「第十六屆海峽論壇」相關活動，今天下午拜會廈門市政府，受到副市長莊榮良熱情...

高督盟指議會藍綠惡鬥、議長未發揮功能 遭反擊有失公平、不明就裡

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今公布「高雄市議會第四屆第2會期議員評鑑結果報告」，對於該會期國民黨團在11天內提「清點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。