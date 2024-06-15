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評鑑議員 高督盟點名黃捷、李柏毅嚴重疏忽職責

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市公民監督公僕聯盟點名黃捷因拚立委選舉，怠忽議員職守。 聯合報系資料照
高雄市公民監督公僕聯盟點名黃捷因拚立委選舉，怠忽議員職守。 聯合報系資料照

高雄市公民監督公僕聯盟昨公布第4屆第2會期10名問政優質議員，並點名4名疏忽職責議員，其中轉戰立委的黃捷李柏毅被列嚴重疏於問政，指黃捷數度獲評為優質議員竟忘初衷，令人非常失望。此外高督盟也批多名議員無心問政、出席率低，卻爽領出席費，是「薪水小偷」，尤其在野黨提清點人數，造成17次流會，事後卻聲明捐助公益，十足沽名釣譽，政黨惡鬥，藍綠都需負責。

高督盟理事長陳銘彬昨指，第4屆第2會期國民黨團連11天清點人數，造成17次流會，議長康裕成在高銀增資等案卻未積極協調，任議事停擺。綠營對此表示，有失公平，藍營不表意見，康裕成則強調，高督盟說法完全不明就裡、有些可惜。

高督盟昨公布10名問政優質議員，分別為白喬茵、李亞築、李雅芬、何權峰、邱俊憲、張博洋、陳麗娜、湯詠瑜、鄭孟洳、簡煥宗，指10人積極出席且言之有物。6名待觀察的議員中，黃捷、李柏毅因拚立委選舉，怠忽議員職守，黃天煌、吳銘賜不認真開會已是常態。言行違背議員職權角色的有黃明太和邱于軒，黃涉用人頭帳戶拉抬股價，賺價差遭起訴，邱針對史博館「戰爭和平館」補助計畫爆粗口。

面對評鑑結果，吳銘賜表示會改進；黃天煌則說不了解；黃明太認為，司法結果尚未宣判，評鑑結果即未審先判，幾時高督盟竟變成法官！邱于軒回應，她不會管側翼盟講什麼，她只相信人民作主。立委李柏毅回應，當議員10年均接受高督盟檢驗，如今到立院，同樣可受檢驗，對評鑑結果表尊重；立委黃捷感謝高督盟鞭策，指會用問政表現回饋選民。

陳銘彬表示，第4屆第2會期，藍綠陣營在預算審議上爭執不斷，但綜觀第2屆第1會期到第4屆第1會期為止，都是先審完歲入再審歲出，不解民進黨為何一反常態？議會民進黨團幹事長鄭孟洳回應，上屆民進黨團就討論先審歲出再審歲入，無奈席次未過半，才會在這屆提出，不合時宜的內容本該盡早修改，「高督盟說法有失公平」。

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