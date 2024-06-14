全民運健美賽選在屏南車城國中 縣議員批不尊重專業縣長這麼回

10月在屏東縣登場的全民運動會，其中健美比賽選在屏南地區車城國中，健美界以當地包括選手脫水風險、醫療資源、交通環境、健身房資源不足等，要求換到屏東市，縣議員陳揚今天請全國健美健身協會祕書長陳緯哲、屏東縣健美委員會主委李耀廷到縣議會說明反對理由，縣長周春米以「這是全民運競審委員會再三確認定案的」回應；縣府體育發展中心強調是據以執行，不會更動。

縣議員陳揚今天在縣議會總質詢針對全民運在屏東車城國中的比賽場地表達不滿，他說，不管是全國、地方健美委員會都反對安排到屏南的車城國中，因為車城飯店少，住到墾丁、恆春住宿都相當貴，健美選手因為賽前會脫水，因此醫療要完備，當初建議在屏東大學屏商校區，縣府卻不顧專業人員建議和健美選手權益，外行領導內行。

陳揚說，部分外縣市優秀選手得知在車城國中，就直接不想去了，因為太遠了，交通不便，距離最近健身房距離都要到半小時鐘車程外的恆春，健美比賽前3天要脫水、要乾淨飲食，要有烤箱，維持健身體態，當地的資源遠不及屏東市；屏東縣體育會健美委員會主委李耀廷無奈說，當地選手所需相關設備，住宿少，選手準備賽事可能無法以良好體態上場，醫療資源有限，但反映多次，體發中心就是不願聽專業的意見。

縣府體發中心說，縣府承辦今年全運會，依全民運動會舉辦準則規定流程辦理，比賽地點擇定過程，一開始到各個可能的合適地點勘查，屏東縣健美委員會屬意的屏東市區場地，因有其他運動競賽項目進行，最後在體育署召開全國競審委員會議中，定案在車城國中，並於競審會議通過後定案，縣府據以執行。

體發中心說，陳緯哲今天提到，22縣市中已有20個縣市均已辦完選拔賽事，很多選手已經預訂車城的住宿，如果籌備處變更場地，協會要對其他縣市交代，希望給選手一些補償。為免困擾，將如期在車城國中舉行；醫療方面，縣府加派1組，共2組醫護人員在現場，同時請區域內醫院支援，保障選手安全，希望選手參加賽事外，也能感受到恆春半島的自然美景。陳揚說，陳緯哲說的是8個，其實，縣府心意已定，更顯剛愎自用。