廈金同城論壇登場 李文良：金門肩負「兩岸橋樑」使命

海峽論壇子項目論壇之一「第二屆廈金同城生活圈論壇」今天在廈門市閩台文化交流館舉辦，邀請金廈兩門專家、學者齊聚一堂，共同商討如何開啟金廈各領域的廣泛交流往來，增進兩岸民生福祉，金門副縣長李文良在致詞時表示，金廈可以共同處理區域間各種事務問題，增加經貿合作、觀光旅遊、文化交流、緊急救護、環境生態等發展力度，成為中華民族兩岸交流合作的新亮點。

金門縣府連續2年應邀參加論壇開幕式，李文良今天率參議呂清福、許正芳與建設處副處長陳彥志等人出席，在大陸國台辦經濟局長張世宏與廈門市官員致詞揭開序幕後，李文良受邀上台致詞，李強調，金廈人民交流往來，如同呼吸一樣，真實且自然，持續穩健的擴展合作領域、深化交流項目，同為中華民族的兩岸人民感情也能越增融洽。

李文良說明，金門與廈門地緣相近，兩門鄉親情同手足、血脈相連，在小三通便捷化的基礎上，金廈同城生活圈已然成形。透過建構一個次區域交流發展的途徑，整合雙方資源，發揮優勢互補的精神，強化兩門交流合作，提升問題解決效率，讓兩門鄉親安居樂業、和平共榮。

李文良強調，金門肩負「兩岸橋樑」的重要使命，金門與廈門共榮發展是必然的趨勢，兩門只有共同規劃、共同建設，推動「金廈同城生活圈」，提升區域合作的競爭力，累積成功合作的經驗與降低風險，並作為兩岸互信合作的先行先試示範區，彰顯兩岸和平的寶貴價值。