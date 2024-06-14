金廈副首長「雙良」會談 營造兩岸良善氛圍的開端

金門縣副縣長李文良率金門縣政府交流團赴廈門參加「第十六屆海峽論壇」相關活動，今天下午拜會廈門市政府，受到副市長莊榮良熱情接待，金廈雙方分別就推展民間交流與金門高粱酒營銷大陸等議題，進行意見交換，盼透過此次的兩門「雙良會談」，增進金門鄉親民生福祉，營造兩岸良善氛圍的開端。

這場「雙良會談」在今天16時在廈門市國際會議中心酒店舉行，金門縣政府由副縣長李文良率參議呂清福、參議許正芳、建設處副處長陳彥志等人參加，廈門方則由副市長莊榮良、市政府秘書長練更生、市國資委二級巡視員傅建洪、廈門市台港澳事務辦公室主任劉金柱、副主任虞聖堅、三通處長徐靜等人出席，值得關注的是，副市長莊榮良畢業於廈門大學台灣研究院，負責分管對台事務，屬於知台派政府官員，在金廈夥伴關係基礎上，有利未來推動兩門共榮發展。

在座談中，李文良對於廈門市政府長年以來，共同推動金廈民生交流，表達衷心感謝之意，並期待莊帶隊來金參訪，他也說明金門高粱酒對金門整體發展的重要性，也是金門鄉親社會福利的重要來源，關於大嶝島配售家戶酒工作，仍請廈門市政府有關部門持續給予支持與推動，讓大嶝島居民享有比照金門縣民三節配售模式。同時，也希望廈門市政府協助徵求具有經濟規模與實力的企業，作為金酒公司的大陸地區總經銷商，以開拓大陸市場。

莊榮良表示，金廈比鄰而居，他長期關心金門發展，在金廈民生交流層面，十分綿密，廈門市政府也高度支持與積極推動，希望金門和廈門肩並肩，越走越好，一起共榮發展。對於，李文良所提議題，基於金廈同城生活圈的精神，他也給予正面回應，也將責成有關部門研議，加快推展的腳步，讓金廈人民共享和平紅利。