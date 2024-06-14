快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

台馬第4海纜延伸莒光興建中 完工前以微波通訊

中央社／ 連江14日電

中華電信馬祖營運處總經理林以生今天說，因台馬第4海纜延伸至莒光並預計於115年完工，目前莒光對外通訊以微波為主，已可應付莒光全鄉通訊需求。

國民黨籍連江縣議員陳貽斌今天於議會總質詢時指出，南竿與莒光間海纜中斷已久，到目前為止都還沒修好，且部分區域手機收訊不佳，雖然有微波通訊備援，但仍讓民眾擔心，恐重演去年台馬海纜全數斷裂，馬祖陷入通訊黑暗期狀況。

林以生接受中央社記者電訪時強調，中華電信不計成本投資馬祖，台馬第4海纜從新北市八里連接東引、南竿與莒光，目前以完成現地勘查，正在規劃海纜鋪設路線，預計將於115年完工。目前會以微波因應莒光全鄉固網與行動通訊等需求，應可維持通訊品質無虞。

林以生說，南竿莒光間海纜約於1年多前斷裂，因過去2至3年間每年多次中斷，繼續維修不符成本，故在第4海纜完工前不再維修。至於議員反映手機收訊不佳，東莒福正村新建基地台於12日完工後，行動訊號強度足夠涵蓋全鄉。

南竿 馬祖

延伸閱讀

大雷雨炸台南、高雄 雲林以南6縣市大雨特報

各島後送南竿醫療 連江縣長王忠銘：改乘直升機

官兵控「馬防伙房沒肉」！馬祖岸巡5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

徐巧芯指王義川資料來自子公司 中華電信否認

相關新聞

金廈副首長「雙良」會談 營造兩岸良善氛圍的開端

金門縣副縣長李文良率金門縣政府交流團赴廈門參加「第十六屆海峽論壇」相關活動，今天下午拜會廈門市政府，受到副市長莊榮良熱情...

高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，提供大眾研究價值、提升政策內容；去年該網站僅有4份報...

廈金同城論壇登場 李文良：金門肩負「兩岸橋樑」使命

海峽論壇子項目論壇之一「第二屆廈金同城生活圈論壇」今天在廈門市閩台文化交流館舉辦，邀請金廈兩門專家、學者齊聚一堂，共同商...

高督盟指議會藍綠惡鬥、議長未發揮功能 遭反擊有失公平、不明就裡

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今公布「高雄市議會第四屆第2會期議員評鑑結果報告」，對於該會期國民黨團在11天內提「清點...

高醫未爭取到大同醫院優先議約 高市衛生局：將依法公開招標

高雄市立大同醫院由高醫體系經營到今年底即將期滿，由於高醫未爭取到優先議約權，外界傳出長庚體系可能進駐，導致大同醫院內部員...

高督盟發表議會評鑑結果 批2人嚴重疏於問政

高雄市議會第四屆第3會期前天才閉幕，高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日發表第2會期的議員評鑑結果，包括10名問政優質議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。