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屏東空中遊覽啟航 老鷹視角俯瞰恆春山海

中央社／ 屏東縣14日電

屏東縣政府結合安捷航空，引進具有「空中法拉利」美名的雙發動機種P2012，讓遊客從約1000公尺高空、如老鷹視角俯瞰國境之南的壯麗山海，今天正式啟航。

14日至16日縣府在恆春機場舉辦「屏東空中遊覽 發現國境之南」活動。空中遊覽體驗全程約30分鐘，從恆春機場出發，飛越恆春古城、南灣、船帆石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠；空中導覽則由屏東縣長周春米獻聲錄製，遊客戴上飛行專用降噪式耳機，可清晰聽到語音導覽內容，透過窗外看著山海美景，重新認識國境之南。

屏東縣交通旅遊處長黃國維會中指出，恆春半島空中遊覽活動，是恆春機場久違的民航機載客起降，體驗完成者還能獲得專屬紀念品與證書，一開放報名名額均秒殺。因為P2012空中遊覽是正式民航機，安檢報到手續及地勤都比照國內航班模式，一點都不馬虎，讓報名體驗的遊客安全玩、開心飛，獲得全新感官體驗。

縣府提及，持續推動空中觀光活動，21日屏東3D旅遊嘉年華將登場，結合航空業者、超輕航機業者與屏東縣內觀光旅宿業者，推出特色套裝行程，讓來訪的遊客更深入屏東，從空中探索屏東之美的嶄新旅程。

恆春 機場

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