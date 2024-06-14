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高督盟指議會藍綠惡鬥、議長未發揮功能 遭反擊有失公平、不明就裡

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高督盟今日公布「高雄市議會第四屆第2會期議員評鑑結果報告」，對於該會期國民黨11天內提「清點人數」，造成17次流會，理事長陳銘彬痛批是嚴重的政黨惡鬥。記者宋原彰／攝影
高督盟今日公布「高雄市議會第四屆第2會期議員評鑑結果報告」，對於該會期國民黨11天內提「清點人數」，造成17次流會，理事長陳銘彬痛批是嚴重的政黨惡鬥。記者宋原彰／攝影

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今公布「高雄市議會第四屆第2會期議員評鑑結果報告」，對於該會期國民黨團在11天內提「清點人數」，造成17次流會，理事長陳銘彬痛批是嚴重的政黨惡鬥，藍綠雙方各有責任，同時也批評議長康裕成未積極發揮協調功能，任議事停擺，並指出多名議員無心問政、出席率低，卻爽領出席費。綠營回應有失公平，藍不表意見，議長康裕成則強調，高督盟說法完全不明就理、有些可惜。

第2會期藍綠針對「是否先審完歲入、再審歲出」爭執不斷，國民黨認為不符慣例，違反量入為出原則，民進黨團則說原高雄市時期，議會都是先審歲出再審歲入，更符合預算平衡精神；高督盟理事長陳銘彬指，縣市合併後議會第2屆第1會期到第4屆第1會期為止，預算審查二讀都是先審完歲入再審歲出，不解民進黨為何一反常態？說法無法讓人信服。

議會民進黨團幹事長鄭孟洳回應，上屆議會民進黨團就已有討論先審歲出再審歲入，過去議會也確實有執行過，但無奈上屆席次未過半下無法通過，才會在這屆提出，強調這是民進黨議員多數共識，且不合時宜的內容本該盡早修改，並非政黨惡鬥，認為高督盟說法有失公平。

此外國民黨團在第2會期抗議「預算審查二讀會議程未經討論」，民進黨團說是依照公告議程；高督盟認為，查閱議會公告日程表及程序委員會議紀錄，並未看到預算審查二讀每日詳細的議程內容，據了解以往程序委員會從未討論二讀議程到如此細節，都是照往例在會議中由議長徵詢並經出席議員同意，依議程往後延審或變更議程，但國民黨團對此安排從未提出異議，如今卻提出質疑，恐是藉題發揮。對此，市議會國民黨團總召黃香菽表示不予回應。

最後，陳銘彬認為該會期看到高雄市議會只強調「少數服從多數」，缺乏「多數尊重少數」精神，議長康裕成未發揮協調功能，任令政黨惡鬥、議事停擺，他舉例藍營提案爭取高市銀增資案至議會專案報告，身為程序委員會的康裕成、邱俊憲都曾公開表示支持，但卻在程序委員會轉為不支持，

雖然議會曾舉行高市銀增資「說明會」，但陳銘彬認為，康裕成後來也說當天說明會當天發言並不踴躍，顯見仍有召開專案報告的必要性，而康裕成既然是執政黨推出的議長，應該可說服執政黨團接受此提案才對，「但顯然康議長沒有這麼做，難怪藍營議員會覺得被綠營唬弄，而心生不滿。」

議長康裕成強調，她身為主席無法在程序委員會表決，只能尊重多數決定，而當天確實就是多數不同意專案報告，強調一切符合議事程序與規則，議會運作無缺失，她事後也依職權召開說明會，但卻僅有16人出席、5人發言，高督盟的說法完全是不明就理、有些可惜。

國民黨 康裕成 民進黨

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