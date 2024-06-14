高醫未爭取到大同醫院優先議約 高市衛生局：將依法公開招標

高雄市立大同醫院由高醫體系經營到今年底即將期滿，由於高醫未爭取到優先議約權，外界傳出長庚體系可能進駐，導致大同醫院內部員工擔心工作不保，大同醫院院長傅尹志發公開信，強調高醫體系絕對會全力照顧所有同仁。大同醫院說，會擬定好策略投入招標，對外傳的其他訊息，不予評論。高市衛生局說，目前正依法定程序公開公正辦理後續招標事宜。

衛生局說，高雄市政府所屬的市立大同醫院1945年設立，2010年1月1日起以ROT方式委由高醫體系經營，至2024年12月31日為止共15年，目前正依法定程序，公開公正辦理後續招標事宜。

據了解，大同醫院整體結餘6.17億元，僅次於高雄長庚和高醫，是高雄市公私立醫院第3名，但在期滿前夕，高醫爭取優先議約權卻遭評審委員會否決，大同醫院經營權將重新召標，員工擔心工作不保。

大同醫院內部人員說，大同醫院是高雄市政府委託高醫體系經營，今年底期滿高醫未能優先議約，很多員工得知消息，擔心後續工作會有問題，但在院長傅尹志發公開信後，大家的心情都較穩定了。

大同醫院院長傅尹志在端午節連假前夕，發出公開信給員工，告訴員工「有關高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫優先定約案經過主動積極爭取與協商後，結果固然不如期待，但我們已經擬定好具體策略持續朝向下一個目標邁進，高醫體系將以更優質的醫療品質與公共衛生服務積極參與未來大同醫院後續相關招標作業，全力守護高醫全體同仁經營市立大同醫院過去14年得來不易的成果與卓越的成就。」

大同醫院今天表示，高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫優先定約案，經過主動積極爭取與協商後，結果固然不如期待，但我們尊重市府的意見。另外針對網傳的其他訊息，不予評論。高醫體系高度重視員工的權益，高醫一校五院，已與體系擬定好具體策略，會保障同仁們的工作與福利。