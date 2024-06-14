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高督盟發表議會評鑑結果 批2人嚴重疏於問政

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日發表第2會期的議員評鑑結果，包括10名問政優質議員和6名待觀察名單。記者宋原彰／攝影
高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日發表第2會期的議員評鑑結果，包括10名問政優質議員和6名待觀察名單。記者宋原彰／攝影

高雄市議會第四屆第3會期前天才閉幕，高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日發表第2會期的議員評鑑結果，包括10名問政優質議員和6名待觀察名單；因立委選舉頻缺席議會的黃捷、李柏毅被列為嚴重疏於問政，黃明太則因涉嫌炒股遭起訴、邱于軒在審查預算時大爆粗口，2人被列為「言行違背議員職權角色」。

立委李柏毅回應，他擔任議員10年已多次接受高督盟檢驗，如今到立院同樣可受檢驗，對於評鑑結果表達尊重；立委黃捷則說，感謝高督盟的鞭策，她現在在立法院也不斷努力，用問政表現來回饋選民支持，會繼續保持初衷、專業問政。

高督盟理事長陳銘彬今早召開記者會，公布「高雄市議會第四屆第2會期議員評鑑結果報告」，共選出10名問政優質議員，分別為白喬茵、李亞築、李雅芬、何權峰、邱俊憲、張博洋、陳麗娜、湯詠瑜、鄭孟洳、簡煥宗，他強調這10名議員在總質詢、業務部門質詢、委員會議、預算審查上皆積極出席與發言且言之有物。

此次列入高督盟待觀察名單共6名議員，屬「嚴重疏於問政」的議員包括吳銘賜、黃天煌、黃捷、李柏毅；陳銘彬說，吳銘賜、黃天煌2人不認真開會已成常態，根本不在乎外界批評也不想改善，黃捷、李柏毅因拚立委選舉，殆忽議員職守，「尤其是黃捷曾幾度獲得優質議員評鑑，此次竟忘初衷、怠忽職守，令人非常失望」。

陳銘彬說，待觀察名單中第2類「言行違背議員職權角色」的議員有黃明太和邱于軒，黃明太涉嫌用媳婦等人帳戶拉抬股價，賺取買賣價差達1239萬遭起訴，邱于軒則是在去年12月財經委員會第5次審查會議中，針對史博館「戰爭和平館」補助計畫，對歷史博物館代理館長李旭騏爆粗口，破壞理性問政原則。

議員吳銘賜對於高督盟評鑑僅表達「我會改進」；議員黃天煌則說不了解；議員黃明太說，罪嫌目前仍在程序庭階段，未宣告司法結果，該評鑑是「未審先判」，批評高督盟竟變成法官，並強調檢方前後2次調查都是在議會質詢後就啟動，時機點太過巧合。邱于軒電話未接，無法得知回應。

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日發表第2會期的議員評鑑結果，包括10名問政優質議員和6名待觀察名單。記者宋原彰／攝影
高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日發表第2會期的議員評鑑結果，包括10名問政優質議員和6名待觀察名單。記者宋原彰／攝影

議員 邱于軒 黃捷

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