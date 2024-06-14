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高雄沿海路施工中溝渠連續「咬」人車 新工處指是這原因

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程正在施作排水溝，13日晚間卻有多名騎士不慎掉入溝渠受傷。記者王昭月／翻攝
高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程正在施作排水溝，13日晚間卻有多名騎士不慎掉入溝渠受傷。記者王昭月／翻攝

高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程正在施作橫越馬路的排水溝，13日晚間卻有多名騎士不慎掉入溝渠受傷，高雄市新工處經查，主要是有名騎士撞倒交維設施後，導致後續的騎士「誤闖」受傷，目前交維設施已調整為固定方式，也會指派義交24小時協助指揮交通。

有民眾在網路貼文提醒用路人，指高雄小港沿海路中鋼東門往林園方向的機車道被挖一條深溝，沒做好防護措施，導致有機車衝進深溝受傷，請大家路過時小心。據知這處深溝，至少有4人闖入，3人受傷。

據民眾提供的行車計錄器畫面，小港沿海二路施工現場，有2輛車直接掉入溝渠內。另一人在發現溝渠時緊急剎車，結果滑倒，有一名騎士在13日晚間8點多連車帶人掉落溝渠中。

高雄市工務局新工處主祕林建良對此表示，事故地點是高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程第2標，正在施作過路排水溝，因有騎士撞倒交維設施，導致後續騎士接連誤闖。目前已將交維設施改為固定方式，也延長交維漸變段，並指派24小時義交指揮，另也派員慰問傷者，協助出險理賠事宜。

排水溝 高雄港

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