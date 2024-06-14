博田醫院提供醫療補助 照護路竹高中體育班學生
高雄博田國際醫院今年四月初才與五福國中合作，協助體育班同學衛教指引、醫療照護，為了落實醫療在地化，博田醫院再往北高雄地區發展，與路竹高中體育班攜手合作，除了定期幫學生做健康檢查，更提供醫療補助，讓體育班同學能安心就醫。
今年路竹高中與博田醫院攜手合作，以運動醫學的相關專業，為體育班學生做最佳照料後盾，博田國際醫院骨科醫師蘇皇嘉表示，自己本身也是運動愛好者，所以更能體會不論是學生運動員，或是職業選手，在面臨運動傷害的時候很無助，為了能讓青少年運動員延續訓練壽命，若是學生在訓練期間不慎負傷，將會提供快速且完善的就醫管道，適當的診斷與治療。
路竹高中校長盧正川表示，學生在練習時，多少都會有運動傷害，感謝博田醫院每個月到學校做義診、提供衛教資訊，守護每一位年輕運動學子，希望能培養國手級的運動員，為國際爭光。
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